L'OM craque pour Rayane Messi

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

À seulement 16 ans, Rayane Messi est déjà la sensation du championnat National. L'ailier est forcément très courtisé sur le marché des transferts, notamment par l'Olympique de Marseille qui suit de près sa progression.

Marseille est toujours à l'affût de la nouvelle pépite du football français. Si le club de la cité phocéenne est concentré sur sa demi-finale retour de la League Europa face à l'Atalanta Bergame, les dirigeants marseillais commencent déjà à s'activer à l'aube de l'ouverture du mercato estival. L'objectif de l'OM est de dénicher la perle rare et de miser sur l'avenir. C'est pourquoi d'après les informations du journal l'Équipe, l'actuel 9e de la Ligue 1 est intéressé par les services de Rayane Messi. Il évolue avec le groupe professionnel de Dijon et impressionne déjà pour son talent et sa maturité. En quatre apparitions, il a inscrit un but et il est devenu le plus jeune buteur de l'histoire du DFCO.

Dijon gourmand pour Rayane Messi, l'OM est réticent

Il est temps de 𝐬𝐨𝐫𝐭𝐢𝐫 𝐝𝐞 𝐥’𝐚𝐛𝐫𝐢 1️⃣3️⃣ pour affronter le mois de mai 🗓️ pic.twitter.com/MoU2X36dHv — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 1, 2024

Si l'OM souhaite recruter Rayane Messi, ce n'est pas à n'importe quelle condition. Pour le moment, Dijon réclame 4 millions d'euros pour laisser partir l'international français avec les U17. Un prix jugé trop élevé pour l'OM, qui n'est d'ailleurs pas le seul club de Ligue 1 à être présent sur le dossier puisque le LOSC apprécie également le profil de Rayane Messi. Sous contrat jusqu'en juin 2025 avec Dijon, le jeune ailier pourrait franchir un cap dans sa carrière et rejoindre un club plus huppé, où il sera assurément l'une des têtes de proue du projet olympien. En attendant un potentiel futur transfert, Dijon doit revoir ses exigences à la baisse car l'OM n'est pas disposé à dépenser 4 millions d'euros pour un si jeune joueur qui a encore tout à prouver dans le football. Rayane Messi sera sans aucun doute l'une des attractions du marché cet été.