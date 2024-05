Vente OM ‍: Les Saoudiens poussent McCourt à mentir

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Suite aux informations du Guardian sur la décision de Frank McCourt de ne pas vendre l'OM, les réactions se sont multipliées, notamment pour dire que tout cela était faux.

Frank McCourt est régulièrement annoncé sur le départ depuis quelques mois, et il en a visiblement assez de toutes ces rumeurs. Le propriétaire américain de l’Olympique de Marseille a réagi par l’intermédiaire du très sérieux Guardian en faisant passer quelques messages. Le premier, c’est qu’il n’a aucunement l’intention de céder son club, acquis en 2016 et dans lequel il a déjà injecté plus de 500 millions d’euros. Le second, c’est qu’il souhaite continuer à investir massivement dans le but de réduire l’écart avec les cadors européens et le Paris Saint-Germain. Des informations de nature à rassurer les supporters et à leur vendre un peu de rêve, après la saison difficile qui ressemblerait à un énorme fiasco s’il n’y avait pas le parcours en Europa League pour cacher la misère. Mais pour Thibaud Vézirian, qui s’exprime régulièrement sur le sujet de la vente de l’OM sur Twitch, cette communication du clan de Frank McCourt prouve au contraire que tout est sur les rails en ce qui concerne le rachat par l’Arabie Saoudite, qu’il évoque depuis un certain temps. L’ancien chroniqueur de la Chaîne L’Equipe estime que si Frank McCourt a ainsi communiqué auprès d’un média sérieux, c’est tout simplement pour préparer sa sortie.

Vente OM : Frank McCourt s'attaque au PSG, c'est un gros mensonge https://t.co/d6g5BMkNhc — Foot01.com (@Foot01_com) May 7, 2024

« Quinze jours avant la vente du club à l’époque, Margarita Louis-Dreyfus démentait la vente du club. L’article de Guardian sur McCourt est sorti samedi, mais personne n’en a parlé. Du coup, l’OM a envoyé plein de comptes communautaires pour relayer cette info lundi. Plein de comptes ont relayé de manière orchestrée que McCourt voulait rivaliser avec les plus grands, qu’il voulait réinvestir et qu’il ne voulait pas vendre. Quand tu es réellement engagé dans un club, tu n’as pas besoin d’aller dire à un journaliste que tu vas investir. Tu es propriétaire d’un club, tu n’as pas besoin d’annoncer que tu vas continuer à investir, c’est normal de le faire non-stop. Déjà, l’incongruité est là. Ensuite, le fait que ça n’ait pas buzzé pendant trois jours et que d’un coup, ça buzze, ça montre le côté totalement orchestré de la communication de l’OM. Ensuite, on nous renvoie le mirage permanent de ‘McCourt veut rivaliser avec les plus grands, dont le PSG’. Ça s’appelle de la com’ pour sortir par la grande porte, pour faire parler de soi en bien, mais il prend les supporters pour des idiots » a analysé le journaliste.

Frank McCourt cherche à soigner sa sortie

Selon lui, l’absence de Frank McCourt à Marseille depuis de longs mois, ainsi que cette communication soudaine dans la presse, tend à montrer que l’Américain cherche à soigner sa sortie en s’attirant les mérites de la venue d’un investisseur richissime dans les prochaines semaines. « Il est absent de son club, il n’en parle plus, il ne vient plus… On est uniquement dans de la communication. S’il voulait vraiment investir, il ne l’annoncerait pas dans la presse. La réalité, c’est qu’il ne parle plus du club, ce sont des gens qui parlent pour lui, dont Pablo Longoria. Pour lui, l’OM est déjà de l’histoire ancienne car le deal pour la vente est déjà ficelée depuis longtemps. Dans le storytelling, je pense que l’on pourrait voir bientôt dans la presse que c’est grâce à McCourt que de nouveaux investisseurs arrivent pour élever le club à un haut niveau mondial. En termes d’image, c’est top pour lui. On nous prépare à de nouveaux investisseurs grâce à McCourt, qui pourrait garder 3 à 5 % pour nous faire croire qu’il est encore connecté au truc. Il faut être naïf pour croire qu’il va garder le club et qu’il va réinvestir après avoir mis 500 millions sur 7 ans » estime Thibaud Vézirian, qui continue de penser que la vente de l’OM à l’Arabie Saoudite est bouclée. Une arrivée phénoménale dont Frank McCourt va tenter s’attribuer les mérites selon le journaliste, qui reste sur sa position et qui ne croit pas une seconde que le natif de Boston va rester et remettre au portefeuille la saison prochaine.