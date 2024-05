Vente OM ‍: Frank McCourt s'attaque au PSG, c'est un gros mensonge

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Selon le Guardian, Frank McCourt est plus que jamais engagé à l’OM et souhaite remettre beaucoup d’argent de sa poche pour combler l’écart avec le PSG. Un gros mensonge qui prouve que le club est déjà vendu à l’Arabie Saoudite selon le journaliste Thibaud Vézirian.

Ce week-end, un journal très sérieux en Angleterre a évoqué la potentielle vente de l’Olympique de Marseille, mais pas pour parler d'un rachat par l’Arabie Saoudite à court ou moyen terme. Au contraire, le Guardian a dévoilé que Frank McCourt était plus que jamais engagé dans le projet du club phocéen, avec la ferme intention d’investir massivement dans les mois et les années à venir pour combler l’écart avec les gros clubs européens ainsi que le Paris Saint-Germain. Pour une surprise, ce fut une surprise car depuis plusieurs mois, Frank McCourt est un fantôme à Marseille. Absent pour la demi-finale de l’Europa League contre l’Atalanta Bergame, le natif de Boston semble se cacher et pour beaucoup, une vente du club par l’homme d’affaires américain était imminente.

Vente OM : La bombe signée du Guardian ! https://t.co/j70AIAYksH — Foot01.com (@Foot01_com) May 5, 2024

Spécialiste du sujet, Thibaud Vézirian n’a pas changé d’avis et le moins que l’on puisse dire, c’est que les informations du Guardian ne lui ont pas fait changer son fusil d’épaule. Au contraire, celui qui affirme depuis plusieurs années que la vente de l’OM à l’Arabie Saoudite est déjà ficelée est certain que cette communication du clan Frank McCourt est la preuve que le club phocéen est déjà vendu en coulisses. « J’ai bien ri. Story telling tout pile comme annoncé. Ça se déroule sous nos yeux, j'suis ému. Oui, l'OM va redevenir grand, c'est sûr, mais pas avec lui en actionnaire majoritaire, pas en propriétaire quoi... » a lancé le spécialiste sur son compte X avant de poursuivre.

L'OM vendu, le démenti du clan McCourt le confirme

« C’est comme ça que ça se passe en communication. Puisque j'ai dit fin avril que je m'attendais exactement à un genre de dernier démenti, ça n'a mis longtemps à arriver. Qui peut encore croire qu'il va remettre 500 ME ? » s’interroge Thibaud Vézirian, pour qui ce démenti de la part du clan McCourt est la preuve ultime que le club va changer de propriétaire dans les prochains mois. Une manière comme une autre de se convaincre que ses informations sont les bonnes pour l’insider, qui malgré les critiques voire les moqueries dont il fait parfois l’objet, reste certain de son fait. Selon lui, l’Arabie Saoudite va devenir propriétaire de l’OM à terme. Il suffit d’être un peu - beaucoup - patient.