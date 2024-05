OM ‍: L'Atalanta a déjà tout prévu

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM jouera très gros ce jeudi soir lors de sa demi-finale retour de Ligue Europa face à l'Atalanta. Si les Phocéens ont réalisé une belle prestation à l'aller, il y a de quoi être inquiet selon certains.

A Marseille, tous les regards sont tournés vers le match de Ligue Europa face à l'Atalanta ce jeudi soir. L'OM a une occasion en or de pouvoir sauver sa saison. Mais la tâche s'annonce particulièrement difficile en Lombardie. Surtout que les hommes de Jean-Louis Gasset ont énormément de mal cette saison loin de leurs bases. Lors de la rencontre aller, les Phocéens avaient manqué pas mal d'occasions malgré une belle prestation. Selon Romain Canuti, s'il y a des motifs d'espoir, il y a néanmoins un énorme bémol pour l'Olympique de Marseille avant son déplacement à Bergame.

L'OM à l'extérieur, le doute est immense

Sur l'antenne de BFM Marseille, le journaliste a en effet soulevé une question assez pertinente sur le sujet avant cette rencontre des Phocéens. « Il y a peut-être un bémol. Il faut regarder ce match sous le prisme de l'Atalanta et de se dire que l'OM gagne tous ses matchs à domicile et les perd tous à l'extérieur. Du coup, ils ont serré les dents sur la première manche pour tout donner au retour. Est-ce que ce n'est pas ça qui devrait faire peur et faire qu'on ait à regretter des occasions manquées sur le match aller ? », a notamment indiqué Romain Canuti, qui espère que l'OM saura se faire justice pour casser sa mauvaise dynamique à l'extérieur. Au coup d'envoi, les hommes de Jean-Louis Gasset ne partiront en tout cas avec aucun but de retard. La vitesse des attaquants phocéens, notamment de Monsieur Ligue Europa, Pierre-Emerick Aubameyang, pourrait être on ne peut plus précieuse pour espérer créer un exploit et se qualifier de nouveau pour une finale de Ligue Europa.