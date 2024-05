OM ‍: Gasset lui a pris le poste, Courbis remercie Longoria

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Alors que la situation était des plus confuses à l'OM, Pablo Longoria a fait appel à Jean-Louis Gasset pour terminer la saison. Mais l'Espagnol avait aussi hésité avec un autre entraineur bien connu du public phocéen.

L'OM va terminer la saison avec Jean-Louis Gasset. Ensuite, les Phocéens devront se chercher un nouvel entraineur afin de démarrer un cycle différent. Si rien ne va vraiment en championnat, tout est différent en Ligue Europa. De quoi donner de la joie au public marseillais. Un public marseillais qui aurait également pu composer avec un autre entraineur en cette fin de saison. En effet, Rolland Courbis avait aussi été sondé par Pablo Longoria au moment de remplacer Gennaro Gattuso.

Courbis, une porte était ouverte à l'OM

2️⃣ matchs en perspective pour nos 𝑶𝒍𝒚𝒎𝒑𝒊𝒆𝒏𝒔 cette semaine ! ⚔️👀



🔜 #AtalantaOM #OMFCL pic.twitter.com/6IjCVycfym — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 6, 2024

Lors de quelques mots échangés avec Ouest France, le consultant pour RMC a en effet avoué qu'il avait été proche de revenir entrainer l'OM pour donner un coup de main à un club qu'il connait bien. « C’était dans la réflexion entre Jean-Louis et moi pour filer un coup de main jusqu’à la fin de saison. Et je ne fais pas le modeste, le choix de Jean-Louis est un bon choix. Je n’aurais pas fait mieux (...) Jean-Louis compte 4 victoires, 4 défaites et une qualification en demi-finale de Ligue Europa. Il a un effectif avec beaucoup de blessés, je ne sais pas s’il est en train de faire des exploits, mais je ne vois pas comment on aurait pu faire mieux. Il peut même, en cas de qualification en finale et en arrachant une place qualificative en coupe d’Europe par le biais du championnat, sauver la saison de l’OM qui était mal embarquée », a notamment indiqué Rolland Courbis, qui espère voir les Phocéens rallier la finale de la Ligue Europa. Pour cela, il faudra sortir un énorme match sur la pelouse de l'Atalanta ce jeudi soir. A Jean-Louis Gasset de trouver la bonne formule, lui qui fait plus que le job depuis son arrivée sur la Canebière malgré ses 70 ans.