L’OM aidé à domicile, l’Atalanta n’en revient pas

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Jeudi soir, l'OM aura une très belle occasion de marquer son histoire en se qualifiant pour la finale de la Ligue Europa à Dublin. Du côté de l'Atalanta, on compte cependant tout donner face à des Phocéens qui font quand même peur.

L'OM peut encore sauver sa saison en se qualifiant pour la finale de la Ligue Europa ce jeudi soir. Pour cela, il faudra venir à bout de l'Atalanta. Au match aller au Stade Vélodrome, les deux formations s'étaient quittées sur le score d'un but partout. Tout est encore possible donc pour les hommes de Jean-Louis Gasset, même si les difficultés phocéennes à l'extérieur ont de quoi inquiéter. En tout cas, du côté de Bergame, on est soulagé d'avoir passé l'épreuve Stade Vélodrome sans trop de dégâts. Car à l'Atalanta, tout le monde est encore choqué de l'ambiance mise par les fans de l'Olympique de Marseille. Et ce n'est pas Gian Piero Gasperini qui dira le contraire.

L'Atalanta traumatisé par l'ambiance du Vélodrome, c'est bien réel

Lors de quelques mots échangés avec DAZN, l'entraîneur bergamote est en effet revenu sur l'ambiance marseillaise lors du match aller. Et il peine à s'en remettre. « L’OM plus fort à domicile ? Effectivement, ils ont un facteur terrain incroyable, enviable. J’avais rarement vu ça dans ma vie, même dans la façon dont il est construit, si grand, et avec cette force, qui pousse grandement son équipe (…) Pour nous, la finale serait historique », a notamment indiqué Gasperini, qui souhaite désormais compter sur le soutien de son public pour faire la différence. Ils devraient être 14000 ce jeudi soir à Bergame du fait de travaux dans l'enceinte de l'Atalanta. Que ce soit pour les Italiens ou les Français, l'occasion de frapper un grand coup est forte, d'autant plus qu'aucune des deux formations n'était prévue aussi loin dans la compétition.