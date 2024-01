Vente OM ‍: La douche froide, l'Arabie Saoudite fonce à Milan ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Toujours évoqué, l'intérêt de l'Arabie Saoudite pour l'OM ne s'est pour le moment jamais concrétisé. En revanche, le pays du Golfe se rapproche sérieusement du Milan AC pour faire une énorme offre.

Cela ne fait pas parler autant que la vente de l’OM en France, mais la cession du Milan AC est néanmoins souvent en discussions de l’autre côté des Alpes. Il y a quelques mois, quand des émissaires de l’Arabie Saoudite avaient bien voulu reconnaitre qu’un nouvel investissement majeur dans un club européen était possible, les noms de l’OM et du Milan AC étaient sortis du chapeau. Pas une surprise concernant Marseille, tant l’intérêt est de longue date. Mais racheter le club lombard reste une possibilité pour le Royaume du Golfe. Et même plus que cela selon La Repubblica.

1,6 milliard d'euros pour le Milan AC ?!

Le quotidien romain d’actualité générale évoque l’intérêt du PIF, le fonds souverain d’Arabie Saoudite, pour racheter la majorité des parts du Milan AC. Une information qui fait suite à plusieurs semaines de discussions, alors que les propriétaires de la formation italienne sont à l’écoute dans ces négociations. Gerry Cardinale, patron de RedBird et donc du Milan AC, a posé 1,2 milliard d’euros pour racheter le club aux mains d’Elliott Management en 2022.

🔙 Time Machine 🔙



Doppio van Basten, i rossoneri passano in casa bianconera: riviviamo le emozioni di #UdineseMilan del 1990#SerieATIM #SempreMilan — AC Milan (@acmilan) January 19, 2024

Désormais, le club italien est évalué à 1,6 milliard d’euros, et pourrait donc faire l’objet d’une vente spectaculaire. Les échanges sont en tout cas intenses, puisque la société pétrolière saoudienne « Saudi Aramco », qui est contrôlée par le PIF, « envisage de racheter la majorité des parts avant la fin de la saison », explique le quotidien transalpin. Des rencontres ont déjà eu lieu dans les deux camps, que ce soit en Arabie saoudite il y a quelques semaines, ou récemment en Italie. Une délégation d’Aramco devrait prochainement arriver à Milan pour faire avancer cette opération colossale.

De son côté, RedBird a démenti tout accord en ce sens par ses canaux officieux, même si cela ne freine par La Repubblica, pour qui aucune entente n’a en effet été trouvée, mais les discussions vont bon train et laissent envisager cet investissement très copieux de l’Arabie Saoudite dans un grand club européen. Si cela devait se confirmer, cela pourrait forcément remettre en cause une éventuelle vente de l’OM, sachant que Aramco via le PIF ne devrait pas mener plusieurs opérations de ce type en même temps.