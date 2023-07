Iliman Ndiaye à l'OM, tout s'écroule

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM est à la recherche d'éléments offensifs en ce mercato estival. Si l'arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang est désormais certaine, celle d'Iliman Ndiaye est désormais plus que menacée.

Pablo Longoria sait que le secteur offensif de l'OM a grandement besoin d'être renforcé. Avec le départ récent d'Alexis Sanchez et en attendant d'en savoir plus sur les intentions du Chilien, seul Vitinha est capable d'évoluer au poste de numéro 9. Que le Portugais se rassure, il sera bientôt rejoint. Et, rejoint par du lourd puisque le transfert de Pierre-Emerick Aubameyang à l'OM n'est plus qu'une question de minutes. Outre l'ancien joueur de Saint-Etienne, les Phocéens avaient des vues sur Iliman Ndiaye, qui fait le bonheur de Sheffield. Si son arrivée était très bien partie, voilà que le Sénégalais veut désormais rester en Angleterre pour des raisons familiales mais également pour évoluer en Premier League. Si de l'espoir est encore présent dans ce dossier à l'OM, certains indices ne sont cependant pas bons.

Ndiaye, l'ultime coup dur pour l'OM ?

𝑻𝒓𝒂𝒗𝒂𝒊𝒍, 𝒃𝒐𝒏𝒏𝒆 𝒉𝒖𝒎𝒆𝒖𝒓 et un duo en 🔥! pic.twitter.com/nKMIgwcJ9T — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 19, 2023

Sheffield se renforce de son côté pour évoluer en Premier League. En plus de Ndiaye, le club anglais a enregistré la venue de Benie Traore. L'attaquant ivoirien a vraiment hâte de démarrer avec son nouveau club, lui qui brillait ces derniers mois en Suède. L'une des raisons qui l'a poussé à signer à Sheffield est bien évidemment de jouer en Premier League, mais également la possibilité de former un duo d'attaque avec... Ndiaye.

Dans des propos rapportés par SUTV Live, Benie Traore a indiqué : « Je pense que nous allons beaucoup nous entendre avec Ndiaye. J'ai regardé pas mal de matchs de la saison passée, d'Iliman Ndiaye mais aussi des autres. C'était vraiment impressionnant à regarder ». Dans la tête de Benie Traore ou de Sheffield, tout est plutôt clair : Ndiaye va rester la saison prochaine. Ce que confirme d'ailleurs Nathan Hemmingham, journaliste du Yorkshire Live, actuellement auprès de Sheffield United en stage au Portugal, est qui précise ce mercredi qu'il y a de la prolongation dans l'air.