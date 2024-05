OM ‍: Longoria refuse d'appeler cet entraîneur si populaire

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Avant même de débuter le mercato, l'Olympique de Marseille doit se dénicher un entraîneur. Les pistes Fonseca et Conceiçao se sont refroidies, mais un entraîneur français reste près de son téléphone.

Pablo Longoria et Mehdi Benatia n'ont qu'une obsession pour l'instant, c'est de désigner celui qui sera le successeur de Jean-Louis Gasset, ce dernier ayant confirmé ce vendredi que cette fois, il prenait définitivement sa retraite. Les deux dirigeants de l'OM se heurtent cependant à une réalité, à savoir que Marseille n'étant pas qualifié pour une coupe européenne, les entraîneurs ne se bousculent pas pour venir. Choix numéro 1 du duo, Paulo Fonseca attend de savoir si l'AC Milan fera appel à lui et l'Olympique de Marseille n'est pas sa priorité. De même, Sergio Conceiçao n'est pas non plus enthousiasmé à l'idée de revenir en Ligue 1. Alors, tandis que l'OM cherche son futur entraîneur, un coach français reste à l'affût, c'est Habib Beye. Mais il y a un problème qui met à mal cette possibilité de voir le coach de 46 ans débarquer sur le banc phocéen.

Habib Beye ne voit rien venir de l'OM

🚨 OFFICIEL ! Jean-Louis Gasset annonce prendre sa retraite d'entraîneur.



« Dimanche sera le dernier match de ma carrière. (...) Entraîneur, c'est terminé. Ma décision est définitive. » pic.twitter.com/iwLw1zS4TY — Actu Foot (@ActuFoot_) May 17, 2024

Après avoir permis au Red Star de monter de National en Ligue 2, ce qui en soi n'est pas l'exploit du siècle, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille a fait savoir dans de nombreux entretiens qu'il était désormais prêt pour de nouveaux challenges nettement plus spectaculaires, le nom de l'OM n'étant pas loin. Mais ce samedi, dans La Provence, Fabrice Lamperti éteint durablement la piste Habib Beye. « S’il est sur le marché depuis qu’il a annoncé son départ du Red Star qu’il a hissé en Ligue 2, Habib Beye n’a pas été contacté par l’OM, ni de près ni de loin, et ce malgré ses appels du pied dans les médias », révèle notre confrère, refermant ainsi cette piste qui pouvait sembler intéressante. Si Pablo Longoria avait eu un quelconque intérêt pour le consultant de Canal+, il ne fait aucun doute que le président de l'Olympique de Marseille aurait déjà avancé ses pions. Exit donc Habib Beye, et retour à la case départ pour Longoria, qui va devoir faire vite puisqu'il a l'intention de dévoiler le nouvel entraîneur de l'OM avant la fin du mois de mai.