Le joueur le mieux payé de l’histoire de l’OM fait une annonce

Le mercato n’a pas encore ouvert ses portes qu’un départ de Pierre-Emerick Aubameyang est déjà évoqué. De quoi faire trembler l’OM alors que l’international gabonais est la seule satisfaction ou presque de la saison.

L’été dernier, Pablo Longoria a réalisé un très joli coup en allant chercher Pierre-Emerick Aubameyang, dans une impasse à Chelsea et qui a réussi à se libérer de son contrat chez les Blues afin de signer à l’OM pour zéro euro. Qui dit signature libre dit néanmoins gros salaire pour le meilleur buteur phocéen, qui perçoit à Marseille des émoluments estimés à 650.000 euros par mois qui en font « sans doute le joueur le mieux payé de l’histoire » de l’Olympique de Marseille selon L’Equipe. Dans son édition du jour, le quotidien national évoque justement l’avenir de Pierre-Emerick Aubameyang et dévoile que le joueur ainsi que son père vont rencontrer Pablo Longoria dans les jours à venir.

L’idée est de savoir quelle direction va prendre le projet du club olympien, avec quel entraîneur et avec quels joueurs offensifs pour l’épauler. A ce niveau, "Auba" n'a pas été gâté cette saison avec Ndiaye, Sarr, Harit ou encore Moumbagna, tous très décevants et qui n'ont pas aidé le meilleur buteur de l'OM à se mettre en valeur. Un départ en Arabie saoudite a déjà été évoqué il y a quelques jours pour Aubameyang, mais pour l’instant, le joueur n’a pris aucune décision définitive. Le quotidien national confirme que Frank McCourt souhaite réduire de 30 % la masse salariale du club, ce qui ne veut pas dire pour autant que l’ancien Stéphanois va être poussé vers la sortie.

Aubameyang dément un départ de l'OM pour l'instant

Au contraire, le club marseillais souhaite conserver son meilleur joueur, même si Pablo Longoria aura l’élégance de ne pas demander d’indemnité de transfert dans le cas où Aubameyang se mettrait d’accord avec un club. « Nous n’en sommes absolument pas à ce stade » a toutefois fait savoir l’entourage de Pierre-Emerick Aubameyang, qui ne regarde pas encore ailleurs. Et pour cause, l’ancien attaquant du FC Barcelone a conscience que l’OM lui a offert une belle opportunité à un moment très difficile de sa carrière. Il sait aussi qu’il bénéficie d’un joli contrat à Marseille, un bail jusqu’en 2026 avec un salaire confortable. Si un projet attrayant lui est proposé par Pablo Longoria, il n’est donc pas impossible qu’il reste au moins une saison de plus, même sans coupe d’Europe. Ce qui serait, il faut bien le dire, un sacré exploit du duo Benatia-Longoria.