Clauss ne triche pas, sa compagne recadre les supporters de l'OM

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

La sélection de Jonathan Clauss pour l'Euro 2024 n'est pas passée à Marseille. Certains supporters de l'OM estiment que le joueur n'avait pas fait une bonne saison, s'économisant même à leurs yeux. Attaqué voire insulté, Clauss a été défendu.

N'Golo Kanté a été la surprise de Didier Deschamps jeudi. Pourtant, il ne fut pas le choix le plus contesté de la liste des Bleus. En attaque, la présence du Parisien Randal Kolo Muani a suscité moqueries et incompréhension. Cependant, ce n'est rien en comparaison avec le Marseillais Jonathan Clauss. Le latéral droit jouera l'Euro 2024, ayant convaincu lors des derniers rassemblements en Equipe de France. Mais, sa saison à l'OM a été très difficile. En plus, ses détracteurs mettent en avant son comportement extra-sportif, avec des virées nocturnes supposées et une possible addiction à la cigarette. Une campagne de dénigration qui suit l'interview polémique de Medhi Benatia sur le mauvais comportement de Clauss en février dernier.

L'OM n'a pas raté sa saison à cause de Clauss

Ainsi, Clauss a été critiqué voire insulté par des supporters phocéens sur les réseaux sociaux. Ces derniers jugent que Clauss n'a pas tout donné sous le maillot de l'OM cette saison, s'économisant clairement pour préparer l'Euro 2024 au détriment de son club 8e de Ligue 1. Une violence choquante pour Pauline, la compagne du latéral marseillais. Très présente sur les réseaux sociaux, l'influenceuse est sortie du silence pour défendre son compagnon. Elle a posté un message pour exprimer son dégoût vis-à-vis des insultes et écarter l'idée d'une responsabilité exclusive de Clauss dans les mauvais résultats de l'OM.

🔹La compagne de Jonathan Clauss 🇨🇵 répond aux critiques #TeamOM 🔵⚪ pic.twitter.com/fpy7Fk1GFG — GP013 (@Gp_013) May 17, 2024

« Les gens qui veulent continuer à être méchants, souhaiter les croisés etc. Grand bien vous fasse. La saison de l’OM a certes été compliquée, personne n’a dit le contraire. Tout le monde a une part de responsabilité dans cette année éprouvante et remplie de rebondissements (faut pas l’oublier) mais ce qui est sûr, c’est que personne ne s’est jamais économisé sur le terrain. L’Équipe de France et l’OM sont deux choses différentes ! La déception des résultats de l’OM n’empêche pas d’être heureux de l’annonce de la liste des Bleus. Soyez intelligents et faites la part des choses », a t-elle indiqué. De quoi tenter de calmer l'atmosphère même si cela ne devrait pas durer. Jonathan Clauss est annoncé sur le départ de l'OM cet été.