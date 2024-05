Sergio Conceiçao l'avoue, l'OM n'est que son plan B

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Après la défaite de l’OM à Reims mercredi soir, Pablo Longoria s’est rendu au Portugal ce jeudi afin de tenter de convaincre Sergio Conceiçao de signer à l’OM. Une tentative qui n'a pas porté ses fruits, car le coach du FC Porto privilégie l'AC Milan.

Il reste encore un match de championnat à disputer pour l’Olympique de Marseille, ce dimanche sur la pelouse du Havre, mais les regards de tous les amoureux du club sont tournés vers la recherche du nouvel entraîneur. Il faut dire qu’à moins d’un alignement de planètes improbable, il n’y aura pas de miracle dimanche soir pour l’OM, qui ne devrait pas disputer de coupe d’Europe la saison prochaine. Un point noir sur le plan financier mais également sur le plan sportif car logiquement, il est plus difficile de convaincre un grand entraîneur de venir dans un club qui ne joue pas, au minimum l’Europa League.

Piste n°1 de l’OM, Paulo Fonseca donne sa préférence à l’AC Milan, qui va disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Conscient qu’il sera difficile de convaincre l’actuel entraîneur de Lille, Pablo Longoria a pris l’avion jeudi afin de se rendre à Porto pour rencontrer Sergio Conceiçao, dont l’avenir chez les Dragons s’écrit en pointillés après l’élection d’André Villas-Boas à la présidence du club. Le président de l’Olympique de Marseille a exposé son projet à Sergio Conceiçao et lui a proposé le poste d’entraîneur pour prendre la succession de Jean-Louis Gasset à la fin de la saison.

Sergio Conceiçao préfère l'AC Milan à l'OM

Une belle piste pour Marseille, mais qui est déjà à oublier. Et pour cause, moins de 24 heures après le rendez-vous avec Pablo Longoria jeudi, Sergio Conceiçao a déjà refusé la proposition olympienne, selon les informations du média portugais Record. A l’instar de Paulo Fonseca, l’entraîneur de Porto donne sa préférence à l’AC Milan, qui hésite entre les deux coachs portugais. Est-ce pour autant fini à 100 % pour l’OM ? On peut penser que non puisque logiquement, l’AC Milan recalera Conceiçao ou Fonseca, selon le choix qui sera effectué par le vice-champion d’Italie. La question est maintenant de savoir si l’entraîneur qui ne sera pas choisi par Milan reconsidèrera l’offre de Marseille, ou cherchera un autre club qualifié pour la Ligue des Champions.