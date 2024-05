OM-Atalanta ‍: Le parcage italien fait trembler la sécurité

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Jeudi soir, 3.000 supporters de l’Atalanta Bergame sont attendus au Vélodrome pour assister à la demi-finale aller de l’Europa League entre le club italien et l’OM.

Après avoir éliminé le Shakhtar Donetsk, Villarreal et Benfica, l’Olympique de Marseille accueille l’Atalanta Bergame jeudi soir en demi-finale aller de l’Europa League. Un rendez-vous très attendu dans la cité phocéenne puisque l’équipe de Jean-Louis Gasset a l’occasion de sauver sa saison grâce à son magnifique parcours européen. En toute logique, le Vélodrome sera comble pour cette affiche et le parcage visiteurs sera lui aussi garni. La Gazzetta dello Sport nous apprend que 3.000 supporters de l’Atalanta Bergame seront présents dans les travées de l’Orange Vélodrome, une présence massive de supporters adverses qui tend la préfecture et les forces de l’ordre puisque 1.000 agents de police seront mobilisés pour « éviter des heurts » en marge de la rencontre. Au-delà du stade, plusieurs points de la ville sont jugés comme sensibles, d’autant que le cortège des supporters de l’Atalanta partira de la place de la Joliette à 13 heures. C’est donc tout le parcours des tifosi de l’Atalanta Bergame qui sera surveillé par les forces de l’ordre, qui auront pour mission d’éviter tout incident jeudi à Marseille.