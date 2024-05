Changement brutal de carrière pour cette recrue de l’OM ‍?

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Le mercato de l'OM cet hiver n'a pas permis de sauver les meubles. Bien au contraire, la signature de Faris Moumbagna inspire toujours autant de moqueries de la part de Daniel Riolo.

Pablo Longoria, qui semble conserver la confiance de Frank McCourt, même si nombreux sont ceux qui se demandent comment, se sait toutefois attendu au mercato estival. Un nouveau fiasco dans le recrutement et une place dans le ventre mou de la Ligue 1 n’est pas envisageable une deuxième année de suite, alors que l’OM avait réussi à redevenir un candidat régulier au podium. Les supporters marseillais l’attendent au tournant, d’autant qu’il y a eu de sacrés fiascos, avec notamment Vitinha en janvier 2023, qui n’a pas du tout donné satisfaction. Le club provençal risque d’avoir du mal à se défaire d’un tel boulet, mais il y a un autre joueur récemment recruté qui a beaucoup de mal à convaincre. Il s’agit de Faris Moumbagna, international camerounais signé en provenance du championnat norvégien, où il empilait les buts.

Moumbagna transféré à Montpellier, mais dans le Top14

Mais depuis son arrivée à l’OM, l’ancien de Bodo Glimt a certes marqué quelques buts précieux, mais son style peu académique lui a valu les moqueries. Sans compter ses conduites de balle assez aléatoires. Des critiques donc, à commencer par celles de Daniel Riolo, qui ne l’épargne jamais dès qu’il prend le micro, et qui en a fait l’une de ses têtes de Turc dans l’effectif marseillais. Après les deux derniers matchs contre Lorient et Reims, cela n’a pas manqué et le consultant de l’After Foot a tout simplement suggéré que Moumbagna ferait mieux de changer de sport. « Moumbagna ? C’est fou. C’est sûr il a de la bonne volonté… A Marseille, il n’y a pas d’équipe de rugby, mais juste à côté à Montpellier, pas loin, à mon avis, il y a matière », s’est moqué Daniel Riolo, pour qui le Camerounais a un physique de deuxième ligne de rugby plus que de footballeur. Une attaque dont la recrue hivernale de l’OM va certainement entendre parler, les dernières critiques très dures de Daniel Riolo à son égard étant déjà remontée jusqu’à lui en début d’année.