L'Italie s'enflamme pour Fonseca, l'OM va pleurer

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Cible prioritaire de l’OM, Paulo Fonseca est également dans le viseur du Milan AC, qui apprécie de plus en plus le profil du technicien portugais. Une concurrence qui pourrait être terrible pour Marseille.

En quête d’un entraîneur pour succéder à Jean-Louis Gasset, les dirigeants de l’Olympique de Marseille veulent aller vite. L’été dernier, ils ont mis du temps avant de trouver le successeur d’Igor Tudor et la suite de la saison a été dramatique. Pablo Longoria a un objectif en tête, nommer rapidement un coach à qui il va laisser du temps sur le long terme pour un projet de deux à trois ans. Son choix n°1 se nomme Paulo Fonseca, en fin de contrat avec Lille, et à qui une offre pour un bail de trois ans à Marseille a déjà été transmise. Ce dossier est toutefois loin d’être simple car selon les informations de Sky Sports en Italie, l’AC Milan est également en train de faire Paulo Fonseca son choix n°1. Le média transalpin dévoile que le coach de Lille est la priorité du club lombard devant Marcelo Gallardo et Sergio Conceicao.

OM : Avec Fonseca, Longoria devra se surpasser au mercato https://t.co/4QSxK7UYvP — Foot01.com (@Foot01_com) May 15, 2024

Plus équilibré et moins fou en dehors du terrain que les deux autres entraîneurs ciblés, Paulo Fonseca a un profil de bâtisseur calme et serein qui rassure l’AC Milan, en quête du successeur de Stefano Pioli. Gianluca Di Marzio indique que tout devrait s’accélérer la semaine prochaine pour l’avenir de Paulo Fonseca, qui ne veut entendre parler de rien avant la fin du championnat, alors que Lille jouera sa qualification en Ligue des Champions dimanche soir face à Nice à domicile. Le Portugais prendra ensuite une décision pour son avenir et tranchera entre l’AC Milan et l’OM puisque selon Sky Sports, son départ de Lille est acté.

L'OM offre les pleins pouvoirs à Paulo Fonseca

Le média transalpin apporte par ailleurs une précision importante sur l’offre de Marseille en indiquant que Pablo Longoria lui a offert un contrat de trois ans avec un champs d’action très large et une influence capitale dans les choix du club, notamment en matière de recrutement. L’état-major de l’OM met le paquet pour convaincre Paulo Fonseca, mais en l’absence de coupe d’Europe, difficile de croire que cela va suffire si l’AC Milan fait le nécessaire pour rafler la mise. Le journaliste Nicolo Schira apporte une dernière information qui peut laisser un infime espoir à Marseille en indiquant qu'un coach dont le nom n'a pas encore filtré est également dans les petits papiers de l'AC Milan. Reste maintenant à voir si cela est susceptible de faire basculer la balance dans le bon sens pour l'OM.