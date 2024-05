OM ‍: Jean-Louis Gasset se confie, c’est définitivement fini

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Dernier match de la saison pour l'OM ce dimanche au Havre, et dernier match de sa carrière d'entraineur pour Jean-Louis Gasset, qui a confié qu'il ne serait plus sur un banc de touche à l'avenir.

Entraineur intérimaire de l’Olympique de Marseille nommé pour terminer la saison tant bien que mal après trois changements d’entraineurs, Jean-Louis Gasset n’a pas réussi à changer le visage de la formation provençale, malgré des débuts encourageants. Souvent pointé du doigt pour son âge élevé, le septuagénaire n’a pourtant jamais lâché l’affaire et à exhorter ses joueurs à tout donner pour le maillot marseillais, et finir la saison à une place européenne. Ce sera compliqué mais il reste un match au Havre ce dimanche pour essayer de sauver l’honneur. Ce sera en tout cas le dernier sur un banc de touche de la part de Jean-Louis Gasset, qui n’a pas voulu tirer la couverture à lui, mais a tout de même annoncé qu’il ne serait plus entraineur dans la suite de sa carrière.

Sa décision est définitive

🎙️ Suivez en direct la conférence de presse de 𝐉𝐞𝐚𝐧-𝐋𝐨𝐮𝐢𝐬 𝐆𝐚𝐬𝐬𝐞𝐭 et 𝐏𝐚𝐮 𝐋𝐨𝐩𝐞𝐳 sur notre chaîne @TwitchFR avant #HACOM



🤝 @holysquad_fr 🥤⚡️ — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 17, 2024

« Que je reste dans le foot, qu'on se serve de mon expérience, mes idées et mes réseaux est une possibilité. Je ne sais pas jardiner, je n'aurai rien à faire. Mais entraîneur, c'est terminé. Ma décision est définitive. C'est un plaisir pour moi d'avoir entraîné l'OM. J'ai passé des moments au Vélodrome où j'ai eu la chair de poule. Je veux gagner ce dernier match pour partir tranquille », a livré celui qui avait connu juste avant une expérience très compliquée avec la Cote d’Ivoire, sélection qu’il avait quittée pendant la CAN et au bord de l’élimination, avant de voir les Eléphants s’imposer sans lui. En tout cas, l’ancien adjoint de Laurent Blanc, qui n’a pas toujours eu droit au devant de la scène, promet de ne plus occuper de poste d’entraineur principal désormais, même s’il pourrait rester dans le football.