L'OM trop nul au mercato, Longoria interpellé

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM va finir une nouvelle saison sans aucun trophée. Pire, les Phocéens ne devraient pas jouer de coupe d'Europe lors du prochain exercice...

En début de saison, les attentes et espérances étaient très fortes du côté de l'OM. Certains parlaient de qualification en Ligue des champions voire même de titre en Ligue 1... Mais rien de tout cela ne s'est déroulé. Si la Ligue Europa aura longtemps été une bouffée d'air pour les Marseillais, le bilan reste assez médiocre. Lors de l'intersaison, l'OM se devra de repartir de l'avant. Mais les finances sont de nouveau dans le rouge et ce ne sont pas non plus les derniers choix de Pablo Longoria qui rassurent. L'Espagnol est de plus en plus la cible des critiques à l'Olympique de Marseille. Ce n'est pas Karim Diouf qui dira le contraire, lui qui pense que les Phocéens devraient revoir leur stratégie globale sur le marché des transferts.

Longoria reçoit un conseil au mercato

Lors d'une apparition dans Débat Foot Marseille, le journaliste a donné son avis sur le sujet, préconisant de se concentrer sur la formation des jeunes, vu que l'OM n'était pas bon dans son recrutement. « L’OM n’a pas les moyens d’investir une trentaine de millions d’euros sauf sur un joueur confirmé sur lequel le club peut faire un bon coup. Aujourd’hui, l’OM doit vendre des joueurs à cette somme pendant un ou deux mercato pour s’enrichir et mettre l’argent de côté. Nous on mise énormément d’argent sur des joueurs qui peuvent potentiellement réussir. Même si Vitinha avait réussi, ça aurait été 40 millions d’euros au mieux. Aujourd’hui, le peu d’argent dont le club dispose, il faut savoir l’utiliser. Malheureusement, l’OM dépense beaucoup sur des valeurs où il n’y a aucun retour sur investissement. C’est pour ça qu’il faut travailler le centre de formation. On a toujours été mauvais. Quand tu ne peux pas aller cueillir de bons fruits, plante les tiens », a notamment indiqué Karim Diouf, assez préoccupé par la situation à l'OM. Reste à savoir si Frank McCourt prendra des décisions fortes. Il se dit que l'Américain pourrait réinjecter de l'argent pour renforcer l'effectif. Il se dit aussi que Pablo Longoria pourrait quitter le navire. Une fois encore donc, l'été s'annonce bouillant dans la cité phocéenne.