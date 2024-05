L'OM a fixé la date pour l'annonce de son entraîneur

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Déterminé à installer Paulo Fonseca sur son banc la saison prochaine, l’Olympique de Marseille sait que cela ne sera pas simple. Le club phocéen n’attendra pas indéfiniment et s’est déjà fixé une date limite pour la nomination de son futur coach.

C’est un énorme chantier qui attend Pablo Longoria cet été. Compte tenu des limites de l’effectif et des performances insuffisantes de nombreux joueurs, le président de l’Olympique de Marseille devra reconstruire une bonne partie du groupe. Un sacré défi dans la mesure où le dirigeant, sauf miracle lors de la dernière journée de Ligue 1 dimanche, ne pourra présenter aucune compétition européenne à ses potentielles recrues. Et ce n’est pas la seule contrainte.

L'OM ne compte pas traîner

Bien évidemment, le club phocéen a déjà commencé à étudier certaines pistes. Mais il parait bien difficile d’avancer sans connaître l’identité du futur entraîneur. L’Olympique de Marseille ne prolongera pas l’intérim de Jean-Louis Gasset et aimerait, dans l’idéal, installer Paulo Fonseca sur son banc. Le coach du LOSC est effectivement la priorité des Marseillais qui lui offriraient un contrat de trois ans, avec la possibilité de jouer un rôle majeur dans le projet. La proposition ne laisse pas le Portugais insensible, mais ce dernier préfère attendre la fin de la saison pour donner une réponse la semaine prochaine. Et en Italie, on affirme même déjà que Paulo Fonseca ne viendra pas.

OM : Avec Fonseca, Longoria devra se surpasser au mercato https://t.co/4QSxK7UYvP — Foot01.com (@Foot01_com) May 15, 2024

L’Olympique de Marseille n’a donc aucune garantie concernant sa cible, également convoitée par le Milan AC. Quant à son alternative Sergio Conceição, la situation reste complexe du côté du FC Porto. En tout cas, L’Equipe affirme que la direction olympienne ne compte pas traîner. L’objectif est de nommer le successeur de Jean-Louis Gasset avant la fin du mois de mai, soit un délai de deux semaines pour tout boucler. Dans un sens ou dans l’autre, on peut penser que la réponse de Paulo Fonseca va tout accélérer.