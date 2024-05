Habib Beye à l’OM, Daniel Riolo fait une révélation

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Paulo Fonseca est la priorité de l’OM mais une très grosse surprise reste possible à Marseille. Selon le journaliste Daniel Riolo, la piste Habib Beye n’est pas à exclure.

Désireux de lancer un nouveau projet sur le long terme cet été, l’Olympique de Marseille souhaite recruter un entraîneur capable d’apporter de la stabilité au club phocéen, ce qui manque cruellement depuis plusieurs années avec les « one shot » de Sampaoli ou Tudor. L’état-major phocéen a fait de Paulo Fonseca sa priorité, mais l’entraîneur portugais de Lille sera difficile à convaincre sans coupe d’Europe, d’autant plus qu’il figure également dans les petits papiers de l’AC Milan. Une surprise n’est pas à exclure en ce qui concerne l’identité du futur entraîneur de Marseille, et Habib Beye pourrait être le choix inattendu de la direction. Dans l’After Foot sur RMC, le journaliste a dévoilé que dans le cas où l’OM ne parviendrait pas à convaincre Paulo Fonseca ou Marcelo Gallardo, alors la piste de l’actuel entraîneur du Red Star pourrait revenir sur la table.

L’OM s'impatiente, Paulo Fonseca mis sous pression ? https://t.co/1bzp8V7YNZ — Foot01.com (@Foot01_com) May 15, 2024

« Beye à Nice? Attention car si l’OM n’est pas européen et n’arrive à faire aucun des entraîneurs qu’ils ont actuellement dans leur podium de recherche, attendez qu’ils aillent chercher Habib (Beye) ou un entraîneur inattendu pour l’OM. Car ils sont partis avec des ambitions, en mode ‘on va être en coupe d’Europe’, en visant Fonseca ou Gallardo. Mais ce sont des entraîneurs qui coûtent très cher et je me demande s’ils ne vont pas revoir leurs ambitions à la baisse. Pourquoi pas miser sur un entraîneur comme ça, il va y avoir une telle valse des bancs cet été qu’il faut s’attendre à beaucoup de choses » a lancé Daniel Riolo contre toute attente, alors que le nom d’Habib Beye a également été évoqué à Nice ou encore à Reims ces derniers jours. Elu meilleur entraîneur de National pour la saison 2023-2024, l’ancien capitaine de l’Olympique de Marseille a d’ores et déjà confirmé son départ du Red Star à l’issue de la saison.

Interrogé par L’Equipe il y a quelques jours, il avait également ouvert en grand la porte de l’OM en confiant qu’il irait en courant si Pablo Longoria l’appelait pour relever le défi cet été. De quoi prendre cette piste très au sérieux et penser que Beye pourrait devenir le prochain entraîneur de l’Olympique de Marseille.