OM ‍: Avec Fonseca, Longoria devra se surpasser au mercato

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Pour la succession de Jean-Louis Gasset, qui ne devrait pas continuer au-delà de la saison, l’Olympique de Marseille a fait de Paulo Fonseca sa grande priorité. Mais pour convaincre l’entraîneur du LOSC, le président Pablo Longoria devra lui présenter de solides garanties sur le mercato estival.

Ce mercredi soir, le match en retard à Reims vaudra cher pour l'Olympique de Marseille. Une victoire permettrait au club phocéen de se replacer dans la course aux places européennes avant la dernière journée de Ligue 1. Il est clair qu'une qualification, ne serait-ce que pour la Ligue Europa Conférence, représenterait déjà un argument supplémentaire à présenter au futur entraîneur. La direction olympienne cherche effectivement le successeur de Jean-Louis Gasset en s’activant principalement sur la piste Paulo Fonseca. Mais d’après Daniel Riolo, le président Pablo Longoria, conforté par le propriétaire Frank McCourt, devra présenter de solides garanties au coach du LOSC.

🎙️ " Ils veulent tout faire pour convaincre Fonseca avec un projet de trois ans."



Daniel décrypte le plan que Longoria et la direction de l'OM devraient mettre en place pour essayer de convaincre Fonseca de rejoindre Marseille. pic.twitter.com/OfqKDRzg60 — After Foot RMC (@AfterRMC) May 14, 2024

« Longoria, que je croyais un peu résigné, a fini par gagner cette guerre. Ça veut dire qu'il arrive combatif avec cette reprise de pouvoir, a commenté le journaliste de RMC. Il va continuer à bosser avec Medhi Benatia et ensemble leur première mission sera le coach. Ils veulent tout faire pour convaincre Fonseca. Mais le faire sortir d'une équipe qui va peut-être jouer la Ligue des Champions, pour aller vers une équipe qui au mieux jouera la petite Coupe d'Europe, ça veut dire que tu vas essayer de le convaincre avec un projet sur trois ans. »

Des joueurs incompatibles avec Fonseca

« En gros, tu viens et on va te donner les moyens, on va te laisser le temps, on va essayer de te trouver des joueurs. Ça va difficilement aller au-delà de six joueurs de très bon niveau (déjà dans l'effectif, ndlr), a estimé Daniel Riolo. Il va falloir le talent de l'entraîneur et quatre-cinq joueurs, et des joueurs de ballon pour permettre à Fonseca de travailler. Pas des joueurs comme Sarr, Moumbagna et Ndiaye... » Au-delà du recrutement, les garanties passeront peut-être par un coup de balai dans l’effectif.