L1 ‍: Reims piège l'OM, l'OL et Lens aux anges ‍!

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 32e journée (match en retard)

Stade Auguste-Delaune

Reims-OM 1-0

But : CSC de Mbemba (33e)

Encore décevant à l'extérieur, l'OM a chuté à Reims 1-0. Un revers logique qui laisse les Phocéens au 8e rang avant la dernière journée et sans leur sort en mains dans la course à l'Europe.

Vainqueur seulement deux fois à l'extérieur en Ligue 1 et chez les deux derniers actuels, l'OM devait forcer sa nature à Reims. Face à une équipe qui n'avait plus rien à jouer, cela pouvait sembler facile. Il n'en était rien. L'OM se faisait piéger d'entrée avec une percée victorieuse de Munetsi (5e). Heureusement, la VAR annulait le but du Rémois pour hors-jeu. Cela n'allait pas mieux ensuite pour Marseille, mis en difficulté par la technique des attaquants adverses. Ito s'offrait un slalom dans la défense olympienne, obligeant Pau Lopez à un arrêt déterminant (16e). Devant, l'OM était brouillon mais Sarr alertait quand même Diouf et obligeait le portier rémois à un réflexe salvateur en un-contre-un (25e).

⏱ 90’ | #SDROM 1️⃣-0️⃣

L’OM s’incline à Reims.



RDV dimanche pour la dernière de la saison face au HAC au Stade Océane. pic.twitter.com/YD7YzneHag — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 15, 2024

Finalement, l'OM cédait en premier. Diakité trouvait Ito en profondeur. Le Japonais centrait pour Munetsi mais c'est Mbemba qui poussait le ballon au fond. Juste après, Nakamura venait trouver le poteau de Lopez. Après la pause, l'OM poussait pour revenir. Le déchet marseillais était cependant trop important pour inquiéter Diouf. Luis Henrique arrivait quand même en duel face au portier rémois mais ce dernier réalisait un bel arrêt du pied (70e). Dans une belle ambiance à Delaune, Reims tenait son succès 1-0. Si la remontée de Reims au 10e rang est anecdotique, les conséquences sont fâcheuses pour l'OM. 8e avec 47 points, Marseille possède trois points de retard sur l'OL et Lens. Pour jouer l'Europe la saison prochaine, il faudra un faux pas d'une de ces deux équipes dimanche.