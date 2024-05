Vente OM ‍: Le vestiaire craque et accuse

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Frank McCourt est attendu prochainement à Marseille, pour préparer cet été et la saison prochaine. Le propriétaire de l'OM est directement pointé du doigt par le vestiaire pour sa politique générale au sein du club.

Il reste encore un match, ce dimanche à 21h00 au Havre, où l’OM va tenter d’inverser la spirale négative de ses déplacements, et prier pour que Lens et l’OL trébuchent. Mais pour beaucoup, la saison est déjà finie et c’est un fiasco à peine masqué par la qualification courageuse en demi-finale d’Europa League. Le rendement en Ligue 1 est très décevant, et dans une division à désormais 18 clubs, l’OM peut encore finir 9e si Rennes lui passe devant, soit au coeur du ventre mou. Les entraîneurs se sont succédés, mais en dehors de quelques réactions avec Gennaro Gattuso, puis lors de l’intronisation de Jean-Louis Gasset, les mauvaises séries ont vite repris le dessus, le parcours européen permettant de masquer l’irrégularité en championnat.

La mentalité, le vrai problème des joueurs de l'OM ?

Le moment de faire le bilan approche, et les joueurs sont bien évidemment pointés du doigt. Selon Gasset et certains membres de la direction, de nombreux éléments n’ont pas la hargne suffisante pour jouer à l’OM, sans même parler du niveau de jeu. Le fait de se faire balayer à chaque déplacement est une preuve que la mentalité n’est pas la bonne. Mais ces critiques, qui sont restées sans réponse pendant toute la saison, ont cette fois-ci fait réagir ces dernières heures. Selon La Provence, après le match à Reims, l’entourage des joueurs a fait remonter que le vrai problème de l’OM était tout de même « l’instabilité chronique dans le projet du club ». Les changements d’entraineur même quand tout allait bien, les dirigeants qui sautent régulièrement, Longoria qui songe à tout plaquer et revient gonflé à bloc, les embrouilles avec les supporters et un actionnaire totalement absent, voici les réels problèmes de l’OM selon l’effectif.

Et pour rebondir sur l’argument du manque de hargne et de mentalité de gagnant, les plus expérimentés du vestiaire ont même regretté que tous les joueurs qui étaient capables de montrer l’exemple sur la volonté et le professionnalisme, ont été mis dehors. Une référence aux départs d’Alexis Sanchez, Cengiz Ünder, Sead Kolasinac ou Matteo Guendouzi. Un signe en tout cas que la tension monte d’un cran en cette fin de saison, alors que Frank McCourt va arriver à l’OM prochainement pour conforter Pablo Longoria et mettre en place la stratégie pour cet été et la saison prochaine. Mais le propriétaire américain, qui ne devrait pas évoquer la vente de son club puisque rien ne se passe à ce niveau selon lui, va tout de même devoir prêter une oreille attentive aux critiques à son encontre, surtout que même les joueurs semblent perdus avec le projet de l’OM. Si tant est qu’il y en ait un.