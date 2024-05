Ce flop va tout casser, l'OM retourne sa veste

Dans : OM.

Par Corentin Facy

De retour de son prêt à Botafogo au mois de janvier, Luis Henrique a longtemps été considéré comme un flop à l’OM. Mais sa deuxième partie de saison a poussé les dirigeants olympiens à revoir leur jugement.

Depuis son retour à l’Olympique de Marseille, Luis Henrique est une excellente surprise. Les supporters avaient en tête un vrai flop, renvoyé d’urgence au Brésil après avoir montré ses lacunes techniques et tactiques en France. Ils ont retrouvé un joueur beaucoup plus fiable, mâture et sur lequel Jean-Louis Gasset s’est beaucoup appuyé dans de multiples positions. Piston à droite puis à gauche dans un 3-5-2, ailier dans un 4-3-3, Luis Henrique est le « couteau suisse » du technicien de 70 ans, qui avait utilisé cette expression après le quart de finale contre Benfica. A seulement 22 ans, le Brésilien explose sur le tard et sa progression n’est sans doute pas terminée, ce qui pousse l’OM à se positionner sur l’avenir de son joueur, dont le contrat expire en juin 2025.

Luis Henrique impressionne, l’OM hésite à le récompenser https://t.co/rSY9rYyW3y — Foot01.com (@Foot01_com) May 4, 2024

Dans son édition du jour, La Provence dévoile que Pablo Longoria a pris le dossier en main en proposant une prolongation de contrat à Luis Henrique afin de s’inscrire dans la durée avec l’OM. Le président olympien estime que le profil du joueur peut convenir à tout style d’entraîneur, notamment grâce à la polyvalence de l’ex-attaquant de Botafogo. Fin janvier, la proposition de l’OM a été envoyée aux agents de Luis Henrique, qui ont tardé avant de montrer signe de vie. Il y a quelques semaines, le dialogue a finalement repris et les discussions sont en cours avec l’espoir d’aboutir à un accord. Luis Henrique, lequel s’est dit « très heureux » à l’OM, est en train de s’imposer dans le club phocéen. Il serait dommage de partir maintenant alors qu’en janvier, peu de gens croyaient en lui à tel point qu’un nouveau prêt au Brésil ou ailleurs en Amérique du Sud était évoquée.