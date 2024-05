Longoria cherche le coach de l'OM dans un bourbier portugais ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Forcé de trouver très rapidement son futur entraineur, Pablo Longoria a décidé de frapper fort en faisant une belle offre à Sergio Conceiçao. Un dossier pourtant très complexe et qui ne se règlera pas facilement.

Découvert la mine déconfite à la sortie du vestiaire marseillais à l’issue du match de mercredi soir à Reims, Pablo Longoria a immédiatement pris la direction du… Portugal. Plusieurs informateurs confirment que le président de l’OM est parti en quête de son futur entraineur, et il a décidé de mettre les gros moyens. Après le forcing sans véritable réussite pour faire venir Paulo Fonseca, qui souhaite attendre la fin de la saison et aussi la réponse du Milan AC qui a ses faveurs, le dirigeant espagnol n’a pas l’intention d’attendre infiniment une réponse. Il a décidé de passer à autre chose et de contacter Sergio Conceiçao.

La grosse offre pour Conceiçao

Un autre technicien portugais très coté, et qui était aussi dans le viseur du Milan AC. Mais l’ancien joueur de la Lazio Rome, de Parme ou de l’Inter Milan a des fourmis dans les jambes, lui qui a déjà connu la Ligue 1 avec une certaine réussite du côté du FC Nantes. Mais il avait fini par quitter la Maison Jaune à la surprise générale, trop attiré par l’idée d’entraîner son club de coeur, le FC Porto. Mais les choses ont changé chez les Dragons et Sergio Conceiçao va devoir laisser sa place en raison notamment de grosses évolutions à la tête du club, où se trouve désormais l'ancien marseillais André Villas-Boas. Une aubaine que Pablo Longoria n’a pas envie de laisser passer.

🔵⚪️ L’Olympique de Marseille tente sa chance dans le (compliqué) dossier Sergio Conceiçao ! Après la défaite à Reims, Pablo Longoria s’est déplacé ce jeudi en personne pour rencontrer l’entraîneur portugais à Porto. Aucune certitude sur l’issue de ce meeting mais l’homme fort de… pic.twitter.com/ysSvlSADsp — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) May 16, 2024

Selon le journaliste Sacha Tavolieri, le président de l’OM est donc allé rencontrer directement le candidat, pour lui proposer un contrat très longue durée, qui serait même de quatre ans selon d’autres sources. L’intention serait aussi d’impliquer le Portugais dans le futur mercato marseillais qui va forcément pas tarder à se dessiner. Des propositions concrètes et une grosse offre qui démontrent que les dirigeants olympiens ont envie de régler ce premier dossier de l’entraîneur au plus vite, même si tout le monde n’est pas forcément prêt à s’engager aussi rapidement à l’OM alors que la saison n’est pas officiellement terminée. Un dossier vu comme très compliqué selon le journaliste belge, pour qui Longoria ne parviendra certainement pas à le boucler en une visite et quelques jours de discussions.

En tout cas, s’il parvenait à aller au bout de ses intentions avec Sergio Conceiçao, Pablo Longoria ferait venir un entraineur sanguin, qui connait la Ligue 1 et habitué à diriger une équipe ambitieuse. Autant de qualités qui font de l’ancien compère de Luis Figo un technicien très désiré par l’OM.