Vente OM ‍: Des Saoudiens ont truqué la partie

Par Claude Dautel

A l'heure où le mercato de l'OM s'agite, et où certains y voient le signe d'une reprise possible par de riches investisseurs, un Saoudien a récemment enflammé les réseaux sociaux. Cependant, certaines de ses annonces peuvent faire craindre que ses révélations soient fausses.

Les réseaux sociaux sont une formidable source d’informations, mais aussi un terrain de jeu pour les spécialistes de la désinformation. Il y a quelques jours, Moaid Mahjoub, un Saoudien, qui se présente comme un entrepreneur et un stratège, a mis le feu en affirmant sur LinkedIn que « l’Arabie Saoudite va racheter le club français de Marseille. » Aussitôt, tout le monde s’est intéressé à cette personne, qui a mis en ligne des photos sur lesquelles on le voit notamment en présence de l’ambassadeur de France en Arabie Saoudite ou bien encore d’un des patrons d’Aramco, la plus grande compagnie pétrolière publique saoudienne et mondiale. Pour certains, Moaid Mahjoub serait même un proche du prince Mohammed ben Salmane. Et donc, ses révélations sur le rachat prochain de l’OM sont à prendre avec intérêt.

A Saudi Arabian investor has purchased Manchester United from The Glazers, as per Moaid Mahjoub, a Director of Government Affairs. #ManUtd | #MUFC pic.twitter.com/5ucaj7xjj9 — Sublime Football ⚽ (@SublimeFootball) November 1, 2019

Sauf qu’il y a un peu moins de quatre ans, la même personne, qui se présentait alors comme un directeur des affaires gouvernementales saoudiennes, avait annoncé, toujours sur LinkedIn, que « des investisseurs saoudiens avaient racheté Manchester United » à la famille Glazer, et qu’il fallait désormais attendre « l’annonce officielle du club » pour confirmer son information. A l’époque, les supporters des Red Devils s’étaient enflammés en vain, puisque jamais le communiqué n’est arrivé, alors même que des rumeurs évoquaient le possible rachat du club anglais. Un scénario qui ressemble à celui vécu du côté de l'Olympique de Marseille. Mais, ce Saoudien n'est pas le seul à semer le trouble, car une supposée agence de presse ajoute également de la confusion

🚨🚨🚨🚨

عاجل:



المملكة العربية السعودية ممثلة بصندوق الاستثمارات العامة تقترب من شراء نادي

مارسيليا الفرنسي. pic.twitter.com/P4sO5y5mG8 — Saudi Sky Sport (@SaudiSkySport) July 14, 2023

Suivi par près de 100.000 personnes, Saudi Sky Sport l'affiche à la Une de son compte Twitter : « Le Royaume d'Arabie saoudite, représenté par le Fonds d'investissement public (PIF), est sur le point d'acheter le club français de Marseille. » De quoi là aussi apporter un peu de crédit, sauf que dans la réalité ce compte n'a rien à voir avec Sky Sport ou un quelconque média d'Arabie Saoudite. Ces révélations n'ont donc rien d'officielles, il s'agit clairement d'une pièce jetée en l'air, et surtout d'un moyen comme un autre de faire grimper sa notoriété. Une attitude regrettable, car quelques supporters marseillais ont pensé que tout cela était sérieux, hélas l'habit ne fait pas le moine.