A 16 ans, il impose déjà ses conditions à l’OM

Par Eric Bethsy

Véritable phénomène à Dijon, Rayane Messi pourrait franchir un cap cet été. L’ailier de 16 ans a déjà tapé dans l’œil de plusieurs écuries de Ligue 1 comme l’Olympique de Marseille. Mais pour le convaincre de signer, le club phocéen devra respecter les conditions imposées par le clan du jeune talent.

A moins d’un petit miracle, l’Olympique de Marseille ne disputera aucune compétition européenne la saison prochaine. On peut parler d’un nouveau fiasco pour une équipe qui visait une place sur le podium de Ligue 1 en début de saison. Parmi les conséquences de cet échec, le club phocéen devra revoir ses ambitions à la baisse sur le marché des transferts. Alors pourquoi ne pas tenter des paris sur la jeunesse ?

C’est apparemment l’intention de la direction qui travaille sur la piste Rayane Messi. L’ailier de 16 ans n’a disputé que quatre matchs avec les professionnels à Dijon (National) cette saison, pour un but inscrit. Mais ses qualités ont déjà sauté aux yeux de nombreux recruteurs comme ceux du LOSC. L’Olympique de Marseille devra donc présenter les meilleurs arguments et se baser sur les critères cités par le père du Dijonnais.

Rayane Messi veut rester chez les pros

« Nous sommes basés sur un chemin de progression donc le club qui voudra accueillir Rayane devra vraiment le mettre dans des conditions pour qu'il puisse garder en mémoire ce qu'il a appris à Dijon afin pouvoir progresser de plus en plus avec les équipements, l'environnement stable qui va avec, tout simplement un club qui cherche à le faire progresser, a prévenu Zacharie Messi dans le podcast Scouting de RMC. Il est rentré dans le monde professionnel et doit y rester pour justement bien grandir et pouvoir progresser afin de ne pas régresser en retournant en arrière, il doit rester dans le monde professionnel pour grandir. » Autrement dit, l'Olympique de Marseille devra lui présenter de solides garanties sportives.