L’OM c’est fini, Daniel Riolo achève Pablo Longoria

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

A moins d'un exploit lors de la dernière journée, l'OM ne disputera pas de Coupe d'Europe la saison prochaine. Voilà qui inspire un constat sans pitié de Daniel Riolo au sujet du rayonnement du club provençal.

Malgré une saison très compliquée en championnat, l’OM avait la chance d’avoir son destin en mains à l’occasion de ses derniers maths de championnat. La première marche avait été franchie contre Lorient au Vélodrome, mais c’était la plus facile. Le premier déplacement à Reims, ce mercredi soir, s’est soldé par une défaite 1-0 et le même sentiment d’impuissance à chaque déplacement. Jean-Louis Gasset l’a constaté, il n’a rien pu faire pour changer cette dynamique négative loin de ses bases. « Une fois de plus, on n'a pas été à la hauteur de l'événement. On a des balles pour mener 1-0, pour égaliser, pour faire un résultat qui nous ouvre les portes de l'Europe. J'ai un sentiment de honte. Je pensais sincèrement que sur les deux dernières journées, on en était capables. Mais c'est comme ça, quand on est inefficaces, qu'on ne gagne aucun duel… », a pesté l’entraineur de l’OM, pour qui il faudrait désormais un miracle pour se qualifier pour une Coupe d’Europe, même la C4, dimanche prochain.

L'OM, ça ne veut plus rien dire en Europe

L’OM sans Coupe d’Europe, une vraie anomalie pour Daniel Riolo, qui ne peut que constater les dégâts. Malgré la demi-finale de Ligue Europa enregistrée cette saison, Marseille n’a plus une équipe niveau Ligue des Champions et disparait tout simplement de la carte sur le plan continental. Une analyse tranchée comme le polémiste de RMC aime les faire dans l’After Foot. « Ce qui compte c’est l’attractivité. Beaucoup de gens croient encore que l’OM, c’est là-haut. Au niveau de la Ligue 1, on le sait que c’est attractif. Car derrière le PSG, c’est les meilleures audiences, c’est ceux dont on parle le plus dans les émissions. Pour nous culturellement c’est fort l’OM. Mais en Europe c’est terminé. Cela ne veut plus rien dire, ça n’attire personne. Faut pas se raconter d’histoire, c’est une réalité. Ils venaient de faire deux fois podium et là ils ne vont pas faire Coupe d’Europe. Ils avaient un bon entraineur ils l’ont viré. C’était pareil il y a deux ans. Longoria avait fait du bon travail et là ça a foiré », a souligné Daniel Riolo, pour qui l’OM n’est plus un club référence en Europe, même si c’est souvent celui qui va le plus loin ces dernières années avec le PSG. Ce ne sera probablement pas le cas la saison prochaine, et c’est aussi un problème pour l’indice UEFA des clubs français, et l’exposition de l’OM à l’international.