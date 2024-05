OM ‍: Kondogbia humilié avec une note terrible

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Recrue phare de l’OM l’été dernier, Geoffrey Kondogbia a constamment déçu tout au long de la saison. Mercredi soir à Reims, il a livré une prestation catastrophique qui pourrait sceller son avenir.

Vice-capitaine de l’Olympique de Marseille, Geoffrey Kondogbia avait le brassard autour du biceps mercredi soir à Reims. On ne peut pas vraiment dire que l’ancien milieu défensif de l’Atlético de Madrid a fait honneur à son statut au vu de sa prestation sur la pelouse du stade Auguste-Delaune. Brouillon sur le plan technique, à la ramasse physiquement, en retard dans ses interventions, Geoffrey Kondogbia a pris le bouillon à Reims et a contribué au naufrage de l’OM, défait 1-0 par une équipe qui ne joue plus rien. Dans son édition du jour, La Provence n’a d’ailleurs pas manqué de fustiger la prestation de Geoffrey Kondogbia en lui attribuant la pire note du match : un terrible 1,5/10.

« Un match à l’image de sa sa saison, indigente pour un joueur avec sa carrière et son salaire. Pris en vitesse par Munetsi sur le but refusé aux Rémois, il a récupéré un ballon, en a perdu beaucoup d’autres, sans jamais accélérer le jeu » peste le quotidien local. Preuve du naufrage de Kondogbia, L’Equipe lui a attribué une note similaire avec un 2/10 qui résume parfaitement son fiasco. « En sentinelle devant la défense, il a terriblement souffert face à la puissance des milieux adverses, notamment Munetsi qui l'a malmené. Il a trop souvent eu un temps de retard dans les courses et a semblé embêté avec le ballon dès qu'il était pressé. Une souffrance de bout en bout de la rencontre » indique le journal sportif national. L’impression visuelle laissée par Geoffrey Kondogbia est assez terrible et cet avis est partagé par Walid Acherchour.

Walid Acherchour défonce Geoffrey Kondogbia

Sur son compte X, le chroniqueur de l’After Foot et Winamax TV n’a pas non plus été tendre avec celui qui avait été recruté pour être un taulier de l’OM il y a un an, et qui ressemble plus à un boulet ces derniers mois. « J’étais tout excité de revoir Kondogbia en L1. Son niveau est catastrophique au vu de son statut, de ce qu’on a pu voir dans sa carrière, de son âge ou il doit apporter maturité et sérénité, de son salaire. Je crois qu’il y a qu’une offre en Arabie Saoudite qui peut sauver l’OM » a publié le chroniqueur sur les réseaux sociaux. Un avis massivement partagé par les supporters de l’Olympique de Marseille, désabusés par la prestation de Geoffrey Kondogbia à Reims, mais pas uniquement, car il serait mentir de dire que l’ancien joueur de l’Atlético a été le seul à passer au travers en Champagne. C’est une fois de plus l’ensemble de l’équipe dirigée par Jean-Louis Gasset qui s’est loupée. Pablo Longoria et Mehdi Benatia sont face à un chantier plus immense que jamais à l’approche du mercato estival.