L’OM va virer des joueurs, Pau Lopez accepte la sanction

Après une saison aussi décevante, l’Olympique de Marseille devra prendre des décisions importantes cet été. Des joueurs seront poussés vers la sortie pendant le mercato. Un scénario validé par le gardien Pau Lopez.

Pour Pau Lopez, il est inutile de chercher bien loin les coupables. L’Espagnol estime que les joueurs sont les principaux responsables de la mauvaise saison de l’Olympique de Marseille. La preuve selon lui, Marcelino, Gennaro Gattuso puis Jean-Louis Gasset se sont heurtés aux mêmes problèmes. « Il faut penser aussi à ce qu'il s'est passé cette saison, a commenté le gardien marseillais. On a eu trois coachs... Et le résultat a toujours été le même à la fin. Le club devra prendre des décisions pour la saison prochaine. »

🔹Pau Lopez remporte le prix Orange 2024 délivré par les journalistes pour récompenser le "meilleur client" devant la presse.#HACOM #TeamOM pic.twitter.com/YWEh3lGAPa — Infos OM (@InfosOM_) May 17, 2024

La balle sera dans le camp du président Pablo Longoria qui, toujours d’après Pau Lopez, ne peut pas être pointé du doigt malgré le recrutement inefficace. « Depuis que Pablo a pris le club, on a fini chaque année en Europe, a défendu l’ancien portier de la Roma. Les choix qu'il a fait là n'ont pas marché. Je ne pense pas que ce soit un problème de coachs, c'est plutôt les joueurs. » Et lorsqu’il parle des acteurs, Pau Lopez s’inclut dans l’analyse.

Pau Lopez prêt à assumer

« Mon début de saison a été compliqué, a-t-il reconnu. Mais après c'est la saison de foot où j'ai pris le plus de plaisir, à domicile au Vélodrome. Je n'ai jamais autant joué de matchs dans une saison. Je suis content de ce que j'ai fait et de ce que j'ai montré. Après, on va voir. On verra le nouveau coach qui va arriver et il faudra respecter les décisions qu'ils vont prendre. » Souvent critiqué par les supporters, le natif de Gérone sera-t-il poussé vers la sortie ? En tout cas, le dernier rempart se dit prêt à accepter une éventuelle sanction.

« Je vais parler avec le président et mon agent à la fin de la saison. J'ai envie de continuer, mais il faut être honnête et après une saison comme ça, il faut écouter le club. Il faut assumer ce qu'on a fait. Le club changera peut-être les joueurs, peut-être pas. On décidera. Je ne vais pas rester là si le club ne veut pas que je reste. Depuis que je suis là, je suis bien au club, dans la ville, avec les gens. Mais il faut attendre les décisions du club », a réagi Pau Lopez, sous contrat jusqu'en 2026.