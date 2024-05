L'OM a fait « ‍de la merde ‍», Balerdi se fâche

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Après la défaite de l'OM ce mercredi soir à Reims (1-0), le club phocéen a probablement dit adieu à une qualification européenne la saison prochaine.

Les joueurs marseillais l'ont bien compris, l'échec face au Stade de Reims va coûter très cher à l'Olympique de Marseille puisque Lens et l'OL sont désormais en ballotage très favorable pour rafler les derniers tickets. Au micro de Prime Vidéo, Leonardo Balerdi n'a pas tourné autour du pot en évoquant le fiasco total entériné ce mercredi. « Il n’y a pas d’explication. Je ne sais pas quoi dire. Le club, les supporters méritent beaucoup mieux. C’est à l’image de toute notre saison et il faut l’assumer. On a fait de la merde. Il faut dire les mots, on a fait de la merde. Maintenant, il faut gagner le dernier match au Havre si on a de l’amour-propre et après, c'est fini ! », a confié le défenseur argentin de l'OM visiblement sous le choc de ce résultat catastrophique pour le club de Pablo Longoria.