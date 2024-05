Vente OM ‍: Tik-Tok ou Marseille, Frank McCourt se fait secouer

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Le bilan de la saison de l'OM approche, et il risque de ne pas être fameux. Frank McCourt, annoncé de passage à Marseille pour faire le point, risque d'entendre parler du pays.

Frank McCourt est annoncé à Marseille dans les prochaines semaines, et nul doute qu’il sera attendu de pied ferme. Les suiveurs du club provençal vont avoir l’oeil sur son éventuelle arrivée, destinée à faire le point sur la saison qui est sur le point de se terminer, et surtout se projeter, financièrement et footballistiquement, sur le prochain exercice. On sait déjà que Pablo Longoria sera conforté dans ses fonctions, puisque le dirigeant espagnol connait déjà son enveloppe mercato et est en quête de son futur entraineur après le départ inévitable de Jean-Louis Gasset.

Une saison ratée malgré un énorme budget

La suite se prépare donc, avec un peu de tension exacerbée par les résultat de l’OM cette saison. Il faut dire que rien n’a fonctionné, en dehors d’un très honorable parcours en Ligue Europa jusqu’en demi-finale. Même si là aussi, la sortie fut très rude avec un 3-0 concédé face à l’Atalanta Bergame, solide équipe mais qui n’est pas non plus un ogre européen. Mais en championnat, le constat est terrible avec la très forte probabilité que l’OM ne soit pas européen la saison prochaine, alors que c’est dans l’ADN du club d’être dans les premiers en Ligue 1 pour défendre ses chances aux quatre coins de l’Europe.

OM : McCourt prêt à dépenser 100 milliards de dollars https://t.co/uDrMSntzls — Foot01.com (@Foot01_com) May 15, 2024

Une vraie claque qui provoque une rancoeur très profonde envers Frank McCourt. Ce dernier a récemment fait la Une des médias du monde entier en annonçant son intention de racheter Tik-Tok, géant chinois des réseaux sociaux qui dérange aux Etats-Unis. Ses priorités sont visiblement très éloignées de la santé financière et sportive de l’OM, et c’est bien ça qui dérange les supporters marseillais. Si ces derniers ont du mal à croire à un rachat par l’Arabie Saoudite dans les prochaines semaines, ils aimeraient bien que Frank McCourt laisse officiellement de coté le club phocéen et le mette clairement en vente.

Car cette saison, comme l’explique le compte Massilia Zone dans un message sur X (ex-Twitter), il s’agit du plus gros fiasco de l’OM dans l’ère McCourt. « L’OM a démarré sa saison avec le plus gros budget et la plus grosse masse salariale de son histoire. L’OM ne jouera très probablement pas de Coupe d’Europe la saison prochaine. PIRE, l’équipe bouclera cette saison son PIRE classement depuis Mc Court. Mais alors ne pas être en Coupe d’Europe ???? Le « club le mieux géré de France » qui termine hors top 7 après avoir claqué 250M en un an et demi ? », résume le compte pro-marseillais, pour qui il serait bien que le propriétaire et les dirigeants prennent leurs responsabilités. Nul doute que, s’il passe réellement sur Marseille cet été, Frank McCourt risque d’être accueilli par des revendications de ce type, même si l’Américain n’a jamais donné le moindre indice favorable à une vente du club.