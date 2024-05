OM ‍: Rendez-vous décalé, le mercato prend déjà du retard

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille cherche toujours un entraîneur et cela oblige Pablo Longoria à changer ses habitudes.

Longtemps considéré comme le roi du mercato, le président de l'OM a perdu de sa superbe sur les derniers marchés des transferts, et il va donc être attendu sur le recrutement du club phocéen. Cependant, Pablo Longoria est énormément contrarié par le retard pris dans le dossier du futur entraîneur, alors même qu'il sait depuis longtemps que Jean-Louis Gasset n'était là que pour un Contrat à Durée Déterminé. Mais l'Olympique de Marseille ne trouve pas son successeur, et le temps presse. D'autant que Longoria a pris une habitude, c'est de faire face aux médias le bilan de la saison écoulée et les objectifs de la prochaine. Sauf que faute d'entraîneur, le dirigeant espagnol de l'OM sait qu'il n'aura rien de très sérieux à raconter aux journalistes. C'est pourquoi, selon RMC, Pablo Longoria va déroger à ses habitudes, la mort dans l'âme, mais il n'a pas d'autre choix.

Longoria coince sur le dossier de l'entraîneur

Faute d'avancer sur le dossier de l'entraîneur, ce qui bloque également l'avancée du mercato puisqu'il souhaite cette fois associer son coach à son recrutement, Pablo Longoria aurait finalement décidé de décaler à plus tard son traditionnel rendez-vous avec la presse. « Pablo Longoria, habitué des conférences de presse de bilan de fin de saison, pourrait d’ailleurs décider de repousser l’exercice médiatique en attendant d’avoir des éléments plus concrets au sujet du futur entraîneur », révèle Florent Germain, qui confirme que le président de l'Olympique de Marseille est réellement focalisé sur ce dossier du technicien, alors même que Frank McCourt est annoncé dans les deux prochaines semaines du côté de la Commanderie. On imagine bien que Pablo Longoria souhaite apporter au propriétaire de l'OM une vraie réponse concernant l'entraîneur. De quoi justifier ce rendez-vous raté avec les journalistes, d'autant que le dirigeant doit aussi préparer le passage en juin devant la DNCG, ce qui déterminera l'importance de son enveloppe pour le mercato.