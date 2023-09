Il a fui l'OM, c'est le meilleur choix de sa carrière

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Présent à l’OM pendant des années sans quasiment jamais jouer, Brice Samba a progressivement changé de dimension jusqu’à devenir un gardien international qui donnerait presque des regrets aux Marseillais.

A l’heure où l’Olympique de Marseille peine à être totalement convaincu par son gardien Pau Lopez, les supporters voient leur ancien portier Brice Samba briller avec le RC Lens. Cette saison, ce sera donc équipe de France en tant que numéro 2 et Ligue des Champions pour le gardien passé également par Caen et Le Havre. A 29 ans, le joueur originaire du Congo aura mis beaucoup de temps à voir sa carrière décoller, mais l’envol aura finalement été pris loin de l’OM. Son long passage à Marseille ne lui a pas permis de se montrer, comme il le reconnait dans un entretien à So Foot. Pour Brice Samba, se faire une place avec un concurrent qui se nomme Steve Mandanda, c’était tout simplement impossible.

Mandanda ne lui a laissé aucune chance

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Racing Club de Lens (@rclens)

« À l’OM, je suis quand même arrivé derrière quelqu’un comme Steve Mandanda. Un capitaine international, qui vivait certainement le pic de sa carrière… Sur les deux ou trois premières saisons, je savais qu’il fallait vraiment que Steve se plante sur vingt matchs pour qu’il soit délogé du poste de numéro un. Il avait un statut, tout pour lui, il enchaînait les grosses performances, et inconsciemment, j’ai vu que ça allait être quasiment impossible pour moi, je me suis peut-être un peu moins consacré au foot. C’est là que les choses ont basculé. Qu’est-ce qui m’a aidé à me relever ? Sortir de Marseille. Les gens ne se rendent pas compte, mais quand ça s’est fini avec l’OM en 2017, je suis libre et je n’ai rien du tout. J’ai vraiment personne. J’en parle avec mon agent, Meïssa Ndiaye, et je lui demande : « Là, on fait quoi ? » Cela a été la période la plus difficile de ma vie », a livré Brice Samba, qui avoue s’être reposé sur ses lauriers pendant son long contrat à l’OM, faute de motivation et d’espoir de devenir un jour titulaire.

Néanmoins, le gardien des Sang et Or a su rebondir, pour atteindre son meilleur niveau désormais et provoquer les sollicitations de Didier Deschamps, avec un premier match en bleu disputé contre Gibraltar au mois de juin dernier.