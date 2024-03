L’OM dans sa short-list, Zidane affole les Marseillais

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Prêt à reprendre du service, Zinedine Zidane attend la bonne opportunité pour se relancer. L’entraîneur français a déjà une idée assez précise quant à la suite de sa carrière, lui qui a dressé une short-list où figure l’Olympique de Marseille.

Sans club depuis son départ du Real Madrid en 2021, c’était il y a presque trois ans, Zinedine Zidane ne manque pourtant pas de sollicitations. Ces dernières semaines par exemple, le nom du Français est apparu dans l’actualité du Bayern Munich pour la succession de Thomas Tuchel la saison prochaine. Reste à savoir si le football allemand intéresse le champion du monde 1998. D’après Tomas Gravesen, son ancien coéquipier chez les Merengue, Zinedine Zidane n’a d’yeux que pour trois équipes, y compris l’Olympique de Marseille.

Zidane ouvre la porte à l'OM

« J'ai parlé à Zidane à Madrid il y a deux ans et il m'a dit qu'il n'y avait que trois emplois qu'il aimerait accepter : Marseille, le Real Madrid et l'équipe de France, a révélé le Danois à Discovery+. Nous étions à Madrid il y a deux ans et il m'a dit exactement ça. Je lui ai aussi demandé s'il était prêt à entraîner à nouveau. Et là, il m'a dit qu'il n'y avait des possibilités que pour ces trois-là. »

Des rumeurs évoquent également un intérêt de Manchester United. Mais Zinedine Zidane ne semble pas attiré par la Premier League. Et les difficultés des Red Devils pourraient bien le refroidir. « Je dirais que l'équipe qu'il avait au Real Madrid était fantastique, et il était prêt dès le début. A Manchester United, la situation est différente, a comparé Tomas Gravesen. C'est très difficile de faire quelque chose avec l'équipe qu'Erik ten Hag a en ce moment. »

En tout cas, l’état d’esprit de Zinedine Zidane a apparemment évolué en deux ans. Le voilà désormais prêt à coacher en Italie. « Pourquoi pas, a-t-il répondu à Sky Sport cette semaine. Tout peut arriver, en ce moment je fais autre chose mais je suis sûr que je serai de retour sur un banc, j'aimerais bien. » Voilà qui devrait encore alimenter des bruits de couloir, notamment du côté de l’Olympique de Marseille qui cherche un entraîneur pour la saison prochaine.