Faute d'Alexis Sanchez, devinez qui donne raison à Clément Turpin ?

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Les supporters de l'OM ne décolèrent pas depuis samedi soir et le but refusé à Alexis Sanchez dans les premières minutes du match à Lens. Clément Turpin se fait secouer, mais l'arbitre a reçu du soutien.

Clément Turpin n’est pas venu parler après le match Lens-OM, l’arbitre ayant probablement compris que ses propos n’arriveraient pas à calmer la colère qui montait sur les réseaux sociaux. Car même si la victoire du RC Lens est plutôt logique, on ne sait pas réellement ce qu’il en aurait été si le but d’Alexis Sanchez, validé dans un premier temps, n’avait pas été annulé suite à l’intervention de la vidéo. De très nombreux journalistes et consultants estiment que sur l’action, Kevin Danso était en train de tomber avant même le moindre contact avec l’attaquant chilien de l’Olympique de Marseille. Mais Clément Turpin en a décidé autrement en seulement quelques secondes, la vidéo semblant rapidement convaincre l’arbitre de la réalité de la faute. Face à cette polémique, l’arbitre français numéro 1 peut compter sur le soutien de Saïd Ennjimi.

Clément Turpin au coeur de la polémique

⏱ 90’ | #RCLOM 2️⃣-1️⃣



Fin du match.

Rendez-vous dimanche prochain pour la réception d'Angers à l'@orangevelodrome 🏟️ pic.twitter.com/1YCBQMq7IN — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 6, 2023

L’ancien arbitre de Ligue 1, qui a longuement regardé les images de cette action, ne voit rien à redire à la décision de Clément Turpin, même s’il regrette que ce dernier ait besoin de la vidéo pour se convaincre de la faute. « Personnellement, je vois une faute flagrante d'Alexis Sanchez sur le défenseur lensois. Il faut se fixer sur le bas du corps. Sanchez percute les jambes de Danso et créé la faute. Je pense que Clément Turpin aurait dû siffler tout de suite. Mais, il n'avait pas détecté la faute de Sanchez, alors il est revenu dessus parce qu'il s'agit d'une erreur manifeste. La vidéo a été pertinente », estime, dans le quotidien sportif, Saïd Ennjimi. Un avis qui n'arrivera pas à convaincre les supporters marseillais, qui font remarquer que lors des quatre derniers matchs de l'OM arbitré par Clément Turpin, Marseille a connu quatre défaites. Il faut toutefois préciser qu'à chaque fois il s'agissait de matchs contre d'autres grosses équipes.