Clément Turpin accusé d'avoir tué l'OM

Dans : OM.

Par Claude Dautel

En refusant l'ouverture du score à Alexis Sanchez, ce samedi lors du match Lens-OM, Clément Turpin a provoqué de vives réactions sur les réseaux sociaux, mais aussi chez les consultants.

Lorsque après huit minutes de jeu, Alexis Sanchez a climatisé Bollaert en pensant ouvrir le score, les fans de l’OM se sont emballés en étant persuadés que tout allait être plus simple grâce à cette réalisation de l’attaquant chilien. Sauf qu’après un très rapide passage devant la VAR, l’arbitre français numéro 1 a refusé le but, estimant que Sanchez avait bousculé Danso avant de venir tromper Samba. La joie étant grande dans les tribunes lensoises, mais cela s’est vite déchaîné contre Clément Turpin. « Je suis énervé, car sur le but d’Alexis Sanchez il n’y a pas faute. Au moment où il y a le contact, le joueur de Lens est déjà en train de tomber. Danso tombe parce qu’il a perdu ses appuis, et dans sa chute Sanchez le touche, ce n’est pas lui qui le fait tomber. C’est très sévère, non, mais franchement », a pesté Nabil Djellit, persuadé que l’arbitre avait eu tout faux.

Igor Tudor qui comprend rien des décisions de Clément Turpin. #RCLOM #TeamOM pic.twitter.com/67Ka85Z4XI — Infos OM (@InfosOM_) May 6, 2023



Et sur Canal+, Habib Beye était du même avis que le journaliste de L’Equipe. « Je n’aurais pas sifflé une faute. Cette situation existe très souvent lorsque les défenseurs couvrent le ballon, et ça n'est jamais sifflé. Et je trouve que Kevin Danso prend un risque, c'est lui qui joue le bluff, qui joue la protection de balle. Il y a deux contacts, mais est-ce aussi important pour faire tomber Danso ? Je trouve qu'il a pris un risque », a fait remarquer le consultant de la chaîne cryptée. Sur les réseaux sociaux, les accusations étaient généralement beaucoup plus violentes et injurieuses, avec évidemment des théories du complot. Clément Turpin étant soupçonné d'être au choix pro-Lens, ou pro-PSG, alors qu'il y a quelques jours, des supporters lensois se plaignaient, eux aussi, de la désignation du meilleur arbitre tricolore pour ce sommet de la Ligue 1. « Peu importe le résultat du match et le contenu que Lens et l'OM ont proposé, Clément Turpin a déjà bousillé l'un des matchs de l’année. Il y a déjà un perdant ce soir, c'est la Ligue 1 », a lancé, clairement dépité, le compte de supporters marseillais Droit au But, conscient que cette défaite à Lens (2-1) pourrait peser lourd au soir de la 38e journée de Championnat.