Coronavirus : Payet clashe Aulas, un pauvre duel OL-OM

Dans : OM.

Tandis que l'épidémie de coronavirus fait des victimes sur toute la planète, en L1 on est vite passé en mode polémique. Et c'est Aulas qui a évidemment tiré le premier, provoquant la réponse de Payet.

Si nombreux sont ceux qui s’inquiètent pour leurs parents, leurs enfants, leurs amis, du côté de la Ligue 1 certains sont déjà focalisés sur la saison prochaine, étant persuadés que dans quelques mois tout cela ne sera plus qu’un mauvais souvenir, voire même que cela n’aura jamais existé. Dans un entretien surréaliste accordé au Monde, Jean-Michel Aulas a donc refait la saison de Championnat et estimé que si la Ligue de Football Professionnel devait mettre dès maintenant un point final à l'exercice 2019-2020, alors l’Olympique Lyonnais pourra récupérer la place en Ligue des champions gagnée…la saison passée. Cela aurait pu être considéré comme une bonne blague en ces temps difficiles, et la page pouvait être rapidement tournée.

Mais forcément, 2020 oblige, la polémique a vite enflé sur les réseaux sociaux et Dimitri Payet a mis de l’huile sur le feu avec un tweet survitaminé en hashtags. « 🤣🤣🤣 mais il est sérieux celui là ? @JM_Aulas #ilACraqué #ilFautPrendreSaTempératureVite #C’estQuoiLeClassementActuel? #Aprés28Journées? #AhD’accordJ’aiCompris #C’estBienTenté #MaisLoL », a lancé le joueur de l’Olympique de Marseille. Bref, il serait probablement bon que les dirigeants et les joueurs se calment un peu en ces heures compliquées, et surtout qu'ils n'oublient pas d'aller se laver régulièrement les mains.