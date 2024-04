L'OM a deux maillots porte-malheur, l'effrayante découverte

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'OM a évité la défaite dimanche à Toulouse, stoppant une série de trois défaites consécutives en championnat. Les supporters marseillais ont fait une drôle de découverte statistique et vestimentaire.

Depuis le début de la saison, l'Olympique de Marseille a alterné le bon et le moins bon en Ligue 1, et cela s'est confirmé dimanche du côté du Stadium où l'équipe de Jean-Louis Gasset a miraculeusement arraché le point du nul. Un résultat qui faisait suite à trois défaites en Championnat, la victoire de jeudi dernier en Europa League contre Benfica ayant permis d'effacer toute la colère des supporters. Compte tenu de ces performances en dents de scie, le site Stats OMP s'est penché sur les maillots portés par les joueurs phocéens depuis le début de la saison. Et il est en clair que s'il y en a un qui est très favorable à l'Olympique de Marseille, deux autres lui portent une poisse sans nom.

L'OM 16e de Ligue 1 à l'extérieur

👕 Stat assez inédite, seul le maillot HOME est victorieux cette saison, ce qui n'est jamais arrivé depuis 2021.https://t.co/fR7kSi4Smk pic.twitter.com/Q0S1xJF7O1 — ⓢⓣⓐⓣⓢⓄⓂⓅ (@StatsOmp) April 22, 2024

En effet, depuis le début de la saison 20023-2024, le maillot classique de l'OM, porté essentiellement au Vélodrome, compte 18 victoires, 11 nuls et 6 défaites. Mais surtout, les maillots away et third n'ont jamais été portés lors d'une victoire, le bilan de ces deux tuniques étant de 4 nuls et 6 défaites. La saison passée, le maillot home avait compté 17 victoires, 5 nuls et 10 défaites tandis que la paire away-third comptait 10 victoires, 2 nuls et 3 défaites. Une différence qui démontre que cette saison, l'Olympique de Marseille a été à la peine loin du Vélodrome et c'est peu dire.

Car l'OM est actuellement seizième, sur dix-huit, au classement de Ligue 1 à l'extérieur, avec seulement 11 points pris, soit autant que Le Havre et Clermont. Un constat ahurissant pour une formation comme celle du club de Pablo Longoria, dont le budget est celui d'un candidat au podium. Heureusement, devant son public, l'Olympique de Marseille est cette fois troisième, à sept points du premier, Lille, mais à seulement trois longueurs du PSG. Cela confirme que porter le maillot home dope les joueurs phocéens.