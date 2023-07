Alexis Sanchez et l'OM, Marseille est en panne ‍!

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille attend toujours de savoir si Alexis Sanchez acceptera la dernière offre transmise par Pablo Longoria. Mais à priori le buteur international chilien ne reviendra pas à l'OM tant les conditions proposées ne sont pas à la hauteur.

L’histoire entre Alexis Sanchez et l’OM a débuté il y a un an presque jour pour jour, mais il est désormais probable qu’elle se soit achevée en mai dernier. Les semaines passent et l’attaquant chilien est toujours dans son pays où il semble passer de bons moments avec sa famille et ses amis. Pendant que les joueurs marseillais ont repris l’entraînement, El Nino Maravilla prend son temps avant de décider de quoi sera faite la suite de sa carrière.

Du côté du club phocéen, on est également dans l’attente du choix d’Alexis Sanchez, mais le temps ne joue pas en faveur de Pablo Longoria. À en croire Daniel Riolo, les supporters phocéens ne doivent pas trop se faire d’illusions, le retour de la star offensive au Vélodrome n’étant pas réellement le scénario le plus probable. Lors de l’After, le journaliste a donné des explications sur ce dossier totalement à l’arrêt.

L'OM n'a pas les moyens de garder Alexis Sanchez

🎙 @DanielRiolo : "Je trouve que le cas Alexis Sanchez dit exactement ce qu'est l'OM depuis pas mal d'années et ce que fait Longoria dans ce club : du bricolage. Du bon bricolage, mais ça reste du bricolage." pic.twitter.com/goURevwwlh — After Foot RMC (@AfterRMC) July 11, 2023

« Je ne suis pas sûr qu’aujourd’hui l’OM puisse garder Alexis Sanchez aux conditions de cette année. A part si personne ne lui propose rien du tout, ce qui paraît peu probable, je ne vois pas comment ils peuvent le conserver. C’est tout simple, ils n’ont pas l’argent pour le garder et l’OM bricole sur ce mercato (…) S'il reste, tant mieux, car cela a été l'un des meilleurs joueurs de l'OM sur ces dix dernières années, mais pour moi Alexis Sanchez n'est déjà plus là », a expliqué le journaliste de RMC, qui ne voit pas comment Pablo Longoria pourra obtenir la signature du meilleur buteur de Marseille la saison passée. En Amérique du Sud, on évoquait ces derniers jours la possibilité que l'international chilien signe au Grêmio une fois que Luis Suarez sera parti rejoindre Lionel Messi à l'Inter Miam.