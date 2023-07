Alexis Sanchez, les dernières nouvelles ne sont pas bonnes

Dans : OM.

Les supporters de l'OM s'accrochent à l'espoir de voir Alexis Sanchez finalement revenir à Marseille et signer un nouveau contrat. En Amérique du Sud, c'est une autre tendance qui se dessine pour l'attaquant chilien.

Tandis qu'El Nino Maravilla est toujours sur terres et agite les réseaux sociaux en écoutant du Charles Aznavour, l'avenir du buteur suscite énormément d'attention, surtout du côté de Marseille. N'ayant pas accepté la prolongation de contrat proposée par Pablo Longoria, malgré un vrai effort financier, Alexis Sanchez est toutefois toujours en contact avec le club phocéen. Mais, il peut signer où il le souhaite et quand il le souhaite. Ce lundi, La Tercera, l'un des quotidiens les plus diffusés au Chili, affirme que le joueur de 34 ans ne reviendra pas à l'OM. Alexis Sanchez serait en effet proche de signer avec le Grêmio, le très populaire club brésilien de Porto Alegre.

Alexis Sanchez attend la réponse du Grêmio

Depuis quelques jours, la possibilité de voir Alexis Sanchez remplacer Luis Suarez, l'attaquant uruguayen du Grêmio, est de plus en plus évoquée dans les médias brésiliens, et Rodrigo Fuentealba, journaliste du quotidien chilien confirme cette tendance. Ce n'est pas un secret, Luis Suarez pourrait quitter le Grêmio afin de rejoindre son ami Lionel Messi à l'Inter Miami, et le club de Porto Alegre ne s'opposera pas au départ de l'ancien Barcelonais. C'est pour cela qu'Alexis Sanchez attend tranquillement que les choses se décantent dans ce dossier. Si finalement, le Grêmio et l'Inter Miami ne parvenaient pas à un accord, alors la piste marseillaise pourrait s'ouvrir, même si Pablo Longoria ne peut pas attendre trop longtemps avant de recruter un attaquant supplémentaire. Pour l'instant, la tendance penche plutôt du côté du Brésil