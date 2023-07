1 à 3 signatures cette semaine, l'OM va frapper fort

Dans : OM.

Par Claude Dautel

A l'exception de Geoffrey Kondogbia, l'OM n'a pas encore signé d'autres joueurs alors que la saison débutera vite et fort pour le club phocéen. Cette semaine promet d'être agitée du côté de Marseille.

Les supporters marseillais sont très impatients de savoir ce que Pablo Longoria et Javier Ribalta vont faire venir à l'Olympique de Marseille cet été. Pour l’instant, le premier renfort est arrivé d’Espagne puisque Kondogbia s’est engagé avec l’OM la semaine passée. Tandis que les rumeurs se multiplient, les prochains jours ne manqueront pas d’animation, confirme ce lundi Romain Haering, journaliste du Phocéen. Répondant aux fans de l’Olympique de Marseille, notre confrère pense que cette semaine est décisive et que le club ne peut plus traîner, car les barrages qualificatifs pour la Ligue des champions obligent Marcelino à avoir une équipe rodée le plus vite possible. Et le spécialiste de l’OM de confier que les signatures pourraient rapidement s’enchaîner à la Commanderie.

L'OM va se bouger cette semaine

Kondogbia a officiellement signé à l'OM https://t.co/xEaryw2Txa — Foot01.com (@Foot01_com) June 30, 2023

« Là, on est le 10 juillet. Si le lundi 17 juillet, il n’y a eu que Kondogbia qui a signé, on pourra dire qu’il y a le feu au lac. Évidemment, l’OM va recruter 1, 2 ou même 3 joueurs cette semaine, c’est obligatoire, et c’est la tendance. Ce sont les infos que l’on a aussi. Maintenant, je n’ai pas d’infos précises sur le fait qu’un joueur va débarquer aujourd’hui et qui ça sera. D’habitude, j'ai des infos, mais je n’en ai pas. Si trois titulaires arrivent cette semaine, ça sera réglé et il n'y aura pas de craintes à avoir (…) Il ne peut pas y avoir d’autre option que de recruter rapidement pour l’Olympique de Marseille », a prévenu Romain Haering sur le site du Phocéen.