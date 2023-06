Kondogbia a officiellement signé à l'OM

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Arrivé ce vendredi midi à Marseille, Geoffrey Kondogbia s'est officiellement engagé avec l'OM. Le milieu de terrain est le premier renfort de l'Olympique de Marseille lors de ce mercato 2023.

« L’Olympique de Marseille annonce aujourd’hui la signature de Geoffrey Kondogbia en provenance de l’Atlético de Madrid. Le milieu de terrain s’est engagé avec le club olympien après le succès de sa visite médicale.

Formé au RC Lens, Geoffrey Kondogbia dispute son premier match professionnel à 17 ans. Régulièrement appelé en équipe de France de jeunes, le milieu de terrain remporte la Coupe du Monde U20, associé à Jordan Veretout dans l’entrejeu des Bleuets. Après plusieurs sélections en Equipe de France, il rejoint la sélection centrafricaine en 2018, dont il deviendra le capitaine.

Depuis le début de sa carrière, Geoffrey Kondogbia évolue dans des clubs habitués aux compétitions européennes, du FC Séville à l’Inter de Milan en passant par l’AS Monaco. Après deux saisons en Italie, il retourne en Espagne au Valence CF et y rencontrera Marcelino, qui en fera l’une des pièces maîtresses de son dispositif. Ensemble, ils remportent notamment la Coupe du Roi face au FC Barcelone en 2019 et qualifient le club deux saisons d'affilée pour la Ligue des champions. Après plus d'une centaine de matchs sous les couleurs de Valence, il rejoint l’Atlético Madrid et sera sacré champion d’Espagne en 2021.

L’OM souhaite la bienvenue à Geoffrey Kondogbia », précise l'Olympique de Marseille, qui ne dévoile pas les détails de l'opération. Ces derniers jours, la presse évoquait le paiement d'une indemnité de transfert de 8 millions d'euros.