Wahi l’enfant indiscipliné, Lens lui tape sur les doigts

De nouveau muet contre l’Olympique de Marseille (victoire 1-0) dimanche, l’attaquant du Racing Club de Lens Elye Wahi continue d’agacer ses coéquipiers. L’ancien Montpelliérain n’est pas suffisamment impliqué aux yeux d’Adrien Thomasson qui l’a publiquement rappelé à l’ordre.

Remplacé par Wesley Saïd à la 71e minute, Elye Wahi a difficilement caché sa frustration dimanche face à l'Olympique de Marseille. L’attaquant du Racing Club de Lens terminait une nouvelle rencontre sans avoir été décisif pour sa nouvelle équipe. Depuis son arrivée cet été, l’ancien joueur de Montpellier n’a inscrit que trois buts toutes compétitions confondues. Et le contenu de ses matchs ne suffit pas pour relativiser ses faibles statistiques. Elye Wahi peine à s’adapter à la philosophie de l’entraîneur Franck Haise et entend régulièrement ses coéquipiers le recadrer sur le terrain.

Du coup, l’international Espoirs français n’est pas épargné dans les déclarations d’après-match. Le coach des Sang et Or lui en demande toujours plus. Tandis que son partenaire Adrien Thomasson n’hésite pas à le comparer à un enfant à cause de son manque de discipline tactique. « (Avec Elye Wahi) Il y a encore pas mal de réglages à faire, a commenté le milieu de terrain sur les ondes de RMC. Il faut être derrière lui en fait. Il ne faut pas le lâcher. Il a vraiment des qualités incroyables, nous on le voit tous les jours à l'entraînement. »

Thomasson enfonce Wahi

« De la déconcentration ? Voilà, exactement. C'est ce qu'on lui dit. Des fois quand on fait des séances vidéo, on sent qu'il a des moments d'absence. Sur le terrain, comme avec un enfant, il faut tout le temps être derrière lui. Mais après, encore une fois, je pense qu'il peut tellement nous apporter que c'est pour son bien au final. Et il commence petit à petit... Il y a des joueurs qui arrivent à maturité rapidement mais il peut bien correspondre à notre façon de jouer », a positivé Adrien Thomasson, au risque d’accabler l’attaquant de 20 ans recruté pour 35 millions d’euros suite au départ de Loïs Openda.