Une immense catastrophe prête à frapper Lens

Dans : Lens.

Par Hadrien Rivayrand

Le RC Lens a réalisé une saison mémorable et historique en Ligue 1. Les Sang et Or seront présents dans les prochains mois en Ligue des champions.

En finissant deuxième de Ligue 1 à seulement 1 point du PSG, le RC Lens s'est donné le droit de disputer la plus prestigieuse des compétitions européennes de clubs. Les hommes de Franck Haise seront dans le chapeau 4 en C1 et tomberont donc forcément sur un groupe très relevé. Pour avoir des chances de faire illusion, les Sang et Or devront avoir une belle équipe. Cela passera par un bon mercato mais aussi le fait de limiter les gros départs. Cependant, Lens pourra difficilement dire non à certains clubs et à certaines offres. Déjà, c'est Loïs Openda qui pourrait quitter le navire et rejoindre Leipzig. Une perte qui serait très importante et qui inquiète in fine Denis Balbir, qui a peur que ce départ pousse les autres à en faire de même...

Lens, vers une saison galère ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Racing Club de Lens (@rclens)

Lors d'une chronique pour But Football Club, le journaliste a été clair sur le sujet. « Que va-t-il se passer avec les autres joueurs ? Si la porte s'ouvre pour Loïs Openda, certains vont se dire : « pourquoi pas moi ? ». On risque l'effet de marée. Lens va-t-il rester sur sa ligne en fixant la limite à un ou deux départs maximum ou ouvrir la voie à plus face aux sommes proposées ? On le voit : le vestiaire du Racing respire réellement la joie de vivre mais, quand il y a de l'argent en jeu, il n'y a plus de potes : chacun joue sa carte personnelle. Il faudra vraiment que la direction soit rapidement très ferme dans son discours. Il faudra aussi que les joueurs et leurs agents acceptent les règles du jeu. La jalousie ne doit surtout pas commencer à s'installer en interne. Il en va réellement de la réussite ou non de la saison 2023-24... », a notamment indiqué Denis Balbir, qui trouverait vraiment dommage le fait que Lens galvaude sa prochaine saison après celle réalisée. C'est malheureusement la tendance chez certains clubs français depuis quelques années.