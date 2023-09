Son comportement a choqué, Lens vire sa recrue

Dans : Lens.

Par Eric Bethsy

Arrivé libre en provenance de Toulouse cet été, Stijn Spierings va déjà refaire ses valises. Le milieu du Racing Club de Lens devrait retrouver le Téfécé dans le cadre d’un prêt. Lui dont les performances et le comportement n’ont pas plu chez les Sang et Or.

Longtemps félicité pour la pertinence de son recrutement, le Racing Club de Lens n’a pas pris les meilleures décisions cet été. Les départs de Loïs Openda et de Seko Fofana, validés pour des raisons financières, ont affaibli le vice-champion de France dont les recrues ne donnent pas toutes satisfaction. A commencer par Stijn Spierings.

Une grosse erreur de casting

Arrivé libre en provenance de Toulouse, le milieu de terrain possède un profil qui ne colle absolument pas avec le jeu des Sang et Or. Le Néerlandais a tendance à ralentir les attaques de son équipe alors que l’entraîneur Franck Haise accorde beaucoup d’importance à la rapidité dans les transitions. L’erreur de casting a paru évidente à chacune de ses quatre apparitions, et notamment pour sa seule titularisation lors de la défaite à Monaco (3-0) le 2 septembre.

Sorti à la 57e minute, Stijn Spierings avait volontairement ignoré son remplaçant Andy Diouf. Un comportement qui a choqué ses coéquipiers et le staff technique, raconte L’Equipe. Il n’est donc pas étonnant d’apprendre que Lens ouvre déjà la porte à son départ. Toulouse, qui n’était pas parvenu à le convaincre de prolonger, devrait vite trouver un accord pour un prêt jusqu’à la fin de la saison. De toute façon, le RCL, qui a recruté Nampalys Mendy après la fermeture du mercato, a déjà compensé la possible perte de sa recrue, pas même inscrite pour disputer la Ligue des Champions.

La Voix du Nord révèle également un sérieux recadrage de Franck Haise avant le match contre Monaco, le technicien reprochant à Stijn Spierings un manque d’investissement. Apparemment, le néo-Lensois n’a pas tenu compte des consignes de son coach. Le meilleur récupérateur des cinq principaux championnats européens la saison dernière va donc prendre la porte avec l’image d’un énorme flop.