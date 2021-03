RLC : Lens fonce vers l’Europe, Clauss savoure

Dans : Lens.

Le RC Lens a confirmé sa très belle saison avec une victoire sur le terrain de Strasbourg (1-2), qui lui offre une belle chance de se mêler jusqu’au bout à la lutte pour la cinquième place, synonyme de Coupe d’Europe. Le chemin est encore long, mais la révélation lensoise Jonathan Clauss ne cache pas que, le maintien étant désormais en poche, l’idée est de grimper encore quelques marches pour avoir une belle récompense en fin de saison.

« Avec les résultats d’hier, on savait qu’on pouvait faire un petit pas de plus vers l’avant pour creuser encore l’écart. Cette victoire nous fait énormément de bien. On y a mis la manière, on y a mis les crocs, on y a mis de la mentalité et du caractère. On a pris le match par le bon bout. A Lens, peu importe l’âge (des joueurs), on a la même vision du foot. On n'est pas avare d’efforts, techniquement très bon, tactiquement très bon. C’est un onze, voire un seize, qui a exactement la même mentalité. C’est une alchimie incroyable, ce qui se passe est exceptionnel. Il reste huit journées. D’abord on va se concentrer sur Lyon et après on verra. Si on y arrive pas (à se qualifier pour la coupe d’Europe, ndlr) personne ne sera déçu. Si ça doit se faire ce sera la cerise sur le gâteau. Pour l’instant, on n'y pense pas », a livré l’homme de couloir droit, encore une fois prépondérant ce dimanche à la Meinau.