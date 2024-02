RCL ‍: Un arbitrage scandaleux, Lens en furie

Dans : Lens.

Par Corentin Facy

L’arbitrage est au cœur des polémiques ce week-end en Ligue 1 avec des décisions très litigieuses lors de Lyon-Nice, Brest-OM mais également à Reims, où Lens aurait dû profiter d’une exclusion rémoise.

Dimanche après-midi, Lens a concédé le match nul sur la pelouse du Stade de Reims mais globalement, les Nordistes n’ont pas été aidés par l’arbitrage. Et pour cause, toutes les personnes qui ont regardé le match se demandent encore Joseph Okumu n’a pas été exclu pour son tacle au-dessus de la cheville de Przemyslaw Frankowski. Touché au niveau du tibia, le défenseur polonais de Lens a miraculeusement pu continuer la rencontre. Mais de manière incompréhensible, Benoit Millot, sollicité par la VAR et qui a été visionné les images, a pris la décision de ne pas exclure le joueur du Stade de Reims. Après la rencontre, l’incompréhension était totale dans le clan lensois, des joueurs à l’entraîneur.

« C'est difficile à encaisser. Pour moi, c'était une décision simple. Si le VAR appelle, c'est qu'il estime que ça vaut plus qu'un jaune. Moi, j'ai déjà été expulsé parce que j'ai marché sur le pied d'un joueur. Il n'y a pas de cohérence d'un match à l'autre » peste le meneur de jeu lensois Adrien Thomasson. Son entraîneur Franck Haise est dans la même idée. « Que faut-il attendre ? Quand le VAR intervient à juste titre, je voudrais vraiment comprendre. Personne ne peut douter que c'est un rouge. Il n'y a pas de discussion » estime l’entraîneur lensois, en furie après cette décision plus que litigieuse de Benoit Millot, avant de conclure. « Comme c'était le cas à Nantes (1-0), où il n'y a même pas faute sifflée (sur Pereira Da Costa). Je reste sans voix. J'ai demandé une explication à l'arbitre. On a eu une bonne discussion. Je pense qu'il sait qu'il a fait une erreur » a conclu Franck Haise, très remonté par cette décision arbitrale. Décidément, ce week-end de Ligue 1 aura été marqué par les décisions litigieuses après les penaltys non attribués à Nice sur la pelouse de Lyon vendredi et le penalty oublié pour l’OM à Brest dimanche soir.