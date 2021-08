PSG : Kalimuendo prêté à Lens sans option d'achat

Dans : Lens.

Par Claude Dautel

Malgré une tentative de dernière minute de Lille, le RC Lens a obtenu encore une fois le prêt d'Arnaud Kalimuendo pour une saison sans option d'achat.

« Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2024, l’attaquant français est prêté au Racing Club de Lens jusqu’au 30 juin 2022. Ce prêt n’est pas assorti d’une option d’achat. Le natif de Suresnes (Hauts-de-Seine) intègre le Centre de Préformation du Paris Saint-Germain en 2011, à l’âge de 9 ans. Au cours de sa formation avec les Rouge & Bleu, Arnaud Kalimuendo remporte la Al-Kass Cup avec l’équipe U17, en 2018, puis rejoint le groupe U19 où il s’impose comme titulaire en Youth League (10 matches, 9 buts).

Il apparaît pour la première fois avec l’équipe première du Paris Saint-Germain en Ligue 1 contre le RC Lens, le 10 septembre 2020. Le « titi » est prêté dans la foulée au club Sang & Or, avec lequel il dispute 30 matches (8 buts et 6 passes décisives) lors de la saison 2020-2021. D’abord sélectionné en équipes de France U16 (3 matches, 1 but) et U18 (12 matches, 9 buts), il est appelé avec l’équipe de France Espoirs et dispute son premier match contre la Slovaquie, le 12 octobre 2020. Le Club souhaite à Arnaud Kalimuendo de réaliser une très belle saison avec le Racing Club de Lens afin de poursuivre sa progression et développer ses qualités », a annoncé le Paris Saint-Germain dans un communiqué.