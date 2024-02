Le flop Elye Wahi commence à faire flipper Lens

Dans : Lens.

Par Corentin Facy

Très décevant contre Fribourg jeudi soir en barrage aller de Ligue Europa, Elye Wahi peine à lancer sa carrière avec le RC Lens, où il n’a marqué que 5 buts toutes compétitions confondues.

La carrière d’Elye Wahi au RC Lens peine véritablement à décoller. Recrue phare des Sang et Or l’été dernier pour plus de 30 millions d’euros, l’international espoirs français a livré quelques belles performances en Ligue des Champions, notamment face à Arsenal. Mais l’ancien buteur de Montpellier ne parvient pas à trouver de la régularité et à s’imposer comme le buteur tant recherché par Franck Haise pour combler le départ de Loïs Openda en direction du RB Leipzig. Jeudi soir face à Francfort, Elye Wahi devait représenter la menace offensive n°1 de Lens pour la défense allemande. Mais jamais l’ancien Montpelliérain n’a inquiété les défenseurs de Fribourg, une véritable déception pour Lens.

Logiquement, Elye Wahi a écopé de la pire note dans les colonnes de L’Equipe avec un 3/10 qui en dit long sur la prestation livrée par le buteur nordiste. « Encore un match décevant de l'avant-centre, qui ne s'impose pas dans les duels et a tenté d'obtenir un penalty non justifié à vitesse réelle (17e). Son travail défensif est redevenu moyen. Il est parvenu, parfois, à dévier pour ses coéquipiers en servant de point d'appui (23e relais vers Haïdara) mais son poids sur la défense allemande est très insuffisant » a publié le quotidien national dans ses colonnes au lendemain du match nul de Lens contre Fribourg en barrage aller de l’Europa League. Les doutes sont de plus en plus épais autour d’Elye Wahi du côté de Lens, où les supporters commencent eux aussi à s’inquiéter sur les réseaux sociaux devant les prestations compliquées de leur attaquant. Même s’il est important de rappeler que Loïs Openda a mis lui aussi plusieurs mois avant de s’adapter au système de Franck Haise et de claquer buts sur buts en Ligue 1.