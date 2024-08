M'Bala Nzola prêté par la Fiorentina au RC Lens

« Nous sommes heureux d'accueillir M’Bala Nzola au Racing. Son arrivée en prêt avec option d'achat était une belle opportunité pour le club. Son parcours, marqué par une trajectoire singulière et une progression linéaire, témoigne de sa capacité de travail, de sa résilience et de son ambition. Son mètre 85 et ses qualités physiques lui permettent notamment d’exceller dos au but. M’Bala est également un attaquant rapide et juste techniquement. Ces qualités lui ont permis de s'imposer comme un attaquant éminent de la Serie A, avec 29 buts marqués et 9 passes décisives, et de se forger une expérience européenne en marquant à trois reprises et en réalisant deux passes décisives la saison dernière en UEFA Conference League. Nous sommes convaincus qu’il saura s’accomplir dans ce championnat qu’il découvre, et qu’il mettra sa polyvalence et ses qualités au service du groupe de Will Still. Bienvenue à Lens, M’Bala ! », s'est réjoui, dans un communiqué, Pierre Dréossi, le directeur général des Sang et Or.

𝗠'𝗕𝗮𝗹𝗮 𝗡𝗭𝗢𝗟𝗔, nouvel athlète débloqué ✅



Avant-centre véloce et finisseur efficace, M’Bala Nzola rallie l’Artois dans le cadre d’un prêt d’une saison avec option d’achat. ✍️#FiersDEtreLensois — Racing Club de Lens (@RCLens) August 9, 2024